Цього тижня вчителі по всій території України почнуть отримувати перші підвищені зарплати. З 1 січня 2026 року зарплати педагогів у школах зростуть на 30%.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Свириденко про підвищення зарплат учителів

– Безпечна і якісна освіта — це один із ключових пріоритетів уряду. Професія вчителя має бути гідно оплачуваною та конкурентною. Уряд послідовно працює над тим, щоб забезпечити всім педагогам гідні умови праці, – заявила прем’єр-міністерка.

Свириденко доручила Міністерству освіти та науки разом із керівниками ОВА та місцевою владою пропрацювати питання в кожному регіоні.

За її словами, підвищення виплат учителям і педагогам повинні бути вчасно і в повному обсязі — на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування.

Водночас цього року збережуться додаткові доплати: 2 тис. грн – для всіх вчителів, а 4 тис. грн – для освітян у прифронтових громад.

Як стверджує Свириденко, це лише перша частина підвищення оплати праці вчителів, запланованого на 2026 рік.

У наступному етапі заплановано додаткове зростання зарплат на 20% з 1 вересня для всіх категорій педагогів.

– Українські вчителі залишаються поруч із дітьми навіть у найважчі часи і продовжують навчати в умовах постійних тривог, обстрілів і відключень. Дякую кожному і кожній, хто працює з дітьми щодня, – наголосила Свириденко.

