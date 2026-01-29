Для виходу на пенсію за вислугу років вчителям необхідно досягти 55-ліття та мати не менше 30 років педагогічного стажу відповідно до закону України Про пенсійне забезпечення.

Який розмір пенсії за вислугу років для вчителів у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Пенсія за вислугу років вчителям у 2026 році: як розраховується страховий стаж педагога

У ПФУ розповіли, що українські педагоги, вчителі, викладачі та вихователі, мають право вийти на пенсію не тільки за віком, а й за вислугою років.

Пенсійне забезпечення працівників освіти регулюється двома законами. Закон Про пенсійне забезпечення визначає право на пенсію за вислугу років, а закон Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування встановлює порядок обчислення її розміру.

До педагогічного стажу зараховується не лише робота вчителем, а й діяльність на інших посадах у закладах освіти, які дають право на таку пенсію. Перелік цих закладів і посад затверджений постановою Кабміну №909 від 4 листопада 1993 року. Йдеться, зокрема, про працівників шкіл, дитячих садків, інтернатів, позашкільних установ, професійно-технічних закладів та інших освітніх організацій.

Сума пенсії визначається індивідуально, залежно від страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися внески. Виплату призначають із дня звернення, але за умови звільнення з посади, що дає право на пенсію за вислугу років.

Така пенсія надається лише після звільнення. Якщо людина знову влаштовується на аналогічну посаду, виплати тимчасово зупиняють і поновлюють лише після остаточного припинення роботи на цій посаді, – нагадали у ПФУ.

Також слід врахувати, що під час оформлення пенсії за вислугу років одноразову грошову допомогу у розмірі десяти пенсій не нараховують. Цю виплату передбачено тільки при призначенні пенсії за віком і вона здійснюється разом із першою пенсійною виплатою.

Як визначається стаж педагогічної роботи та надбавка за вислугу років

Для підтвердження педагогічного стажу основним документом є трудова книжка (за наявності) або інформація з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру соцстрахування. Також можуть враховуватись інші офіційні документи — накази, відомості про зарплату, витяги тощо, які підтверджують досвід роботи згідно з чинним законодавством.

Стаж рахується за всіма посадами, зазначеними в Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ №963).

Надбавка призначається наказом або іншим розпорядчим документом керівника установи.

Крім педагогічної діяльності, до стажу включаються й інші періоди, передбачені законодавством, зокрема:

військова служба, відповідно до закону Україн и

служба в СБУ, відповідно до закону України

робота у виробництві та сфері послуг — для викладачів ПТНЗ (професійно-технічного навчального закладу), старших майстрів та майстрів виробничого навчання, якщо кваліфікація перевищує вимоги до випускників.

Згідно з Порядком №78, також зараховується:

навчання в аспірантурі, ад’юнктурі та докторантурі (очна форма) — до наукового стажу;

робота за кордоном (за міжнародними договорами або у період дії воєнного стану), окрім країн-агресорів або тих, щодо яких застосовано санкції.

Водночас служба в органах ДСНС не враховується при обчисленні педагогічного чи науково-педагогічного стажу для отримання надбавки.

Пенсію за вислугу років нараховують лише після того, як особа звільняється з посади, що дає право на таку пенсію. У разі повернення на аналогічну посаду виплата пенсії тимчасово призупиняється до остаточного звільнення.

Що змінилося у 2026 році

Уряд змінив порядок нарахування надбавок за вислугу років для педагогічних і науково-педагогічних працівників. Із 1 січня 2026 року до стажу, який враховується для цієї надбавки, дозволили включати викладацьку роботу за кордоном, але за визначених умов.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідні зміни внесені постановою уряду від 3 грудня 2025 року №1562 до чинного Порядку виплати надбавок.

Тепер громадянам України можуть зараховувати до педагогічного стажу місяці роботи за кордоном, якщо вони викладали не менше 180 годин на рік у закордонних закладах освіти, що офіційно враховуються в межах процедури визнання результатів навчання, здобутих за межами України. Підставою є договір або контракт та інші документи, які підтверджують факт роботи.

Такі періоди враховуються лише за час викладацької діяльності поза межами України (за винятком держави-агресора та країн, щодо яких запроваджено секторальні санкції) і тільки на період дії воєнного стану та протягом року після його завершення чи скасування.

Яка пенсія за вислугу років вчителям у 2026 році: від чого залежить рівень надбавки

Розрахунок стажу здійснюється роботодавцем. Рівень надбавки залежить від кількості років спеціального стажу в галузі освіти:

до 3 років — надбавка не надається;

3–10 років — +10%;

10–20 років — +20%;

понад 20 років — +30%.

Підвищення надбавки за вислугу років здійснюється:

з місяця, наступного за тим, коли виникло право, якщо всі документи є у роботодавця;

з дати, коли працівник подав документи самостійно.

Надбавка за вислугу років виплачується як за основним місцем праці, так і за сумісництвом.

Якщо працівник поєднує викладацьку діяльність з адміністративною роботою, надбавка нараховується як на посадовий оклад, так і на навчальне навантаження.

Яку пенсію за вислугу років отримують вчителі у 2026 році

У 2026 році пенсія за вислугу років для педагогів має свої обмеження згідно з чинним законодавством.

Сумарний розмір виплат (з урахуванням усіх надбавок, підвищень, доплат, індексацій, допомоги та пенсії за особливі заслуги перед державою) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для непрацездатних осіб. У грошовому еквіваленті це становить не більше ніж 25 950 грн.

