В 2025 году производство школьных автобусов в Украине выросло на 47%. Объем производства составил 728 автобусов.

Главным фактором роста стала государственная программа Школьный автобус, профинансированная правительством на сумму 2,7 млрд грн. По этой программе произведено 695 автобусов. Производство этих автобусов в Украине обеспечила политика локализации в публичных закупках.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Кисилевский о программе Школьный автобус

— Программа Школьный автобус благодаря политике локализации позволила фактически спасти для Украины автопроизводство. На нее сегодня приходится 95% продаж произведенных в Украине автобусов, — отметил Дмитрий Кисилевский.

Прогнозируемые объемы закупок позволяют заводам в Черкассах, Запорожье, Чернигове и Луцке строить инвестиционные планы по запуску производства новых моделей общественного транспорта, в частности крупногабаритных автобусов.

— В цепочке производства каждого автобуса задействовано более 200 украинских предприятий, расположенных в общинах по всей стране, — сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

В программе Школьный автобус участвуют четыре украинских производителя, выпускающие автобусы под брендами Атаман (Isuzu), ЗАЗ, Эталон и Богдан.

Для участия в программе в 2025 году предприятия должны были обеспечить уровень локализации производимой техники на уровне не менее 25%. В 2026 году этот показатель повышен до 30%.

В 2024 году объем производства по государственной программе Школьный автобус составил 494 единицы.

Программа Школьный автобус и локализация в публичных закупках — составляющие политики развития украинских производителей Сделано в Украине.

Фото: Дмитрий Кисилевский

