С 1 февраля 2026 года в Украине продолжаются автоматические выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также возобновляется помощь на аренду жилья для семей ВПЛ с детьми – 3000 грн в месяц.

будут ли изменения в выплатах помощи малообеспеченным семьям с 1 февраля.

Выплаты на аренду жилья

Народный депутат Украины Сергей Козырь сообщил, что с 1 февраля государство планирует возобновить выплаты детям внутренне перемещенных лиц – 3000 грн на аренду жилья.

По его словам, деньги на эти выплаты есть в бюджете – без дополнительных расходов и заимствований. Необходимая сумма (примерно 7 млрд грн) найдена за счет перераспределения программ, которые не работали или были использованы минимально.

Выплаты получат все дети ВПЛ – без исключений, независимо от доходов семьи.

Сейчас речь идет о более чем 400 тыс. детей по всей стране.

После принятия постановления людям нужно будет снова подать документы, ведь кто-то сменил место жительства, часть переселенцев уехала за границу или вернулась на оккупированные территории. Поэтому государство должно актуализировать данные для предоставления помощи.

Также важно, что повышен предельный доход для получения выплат ВПЛ — с 9444 грн до 10 380 грн. Это позволит предоставить выплаты пенсионерам и семьям, которых ранее исключили из-за формальных ограничений.

Выплаты помощи малообеспеченным семьям

Размер помощи малообеспеченным семьям в 2026 году рассчитывается на основе прожиточного минимума: для детей до 6 лет — 2817 грн, от 6 до 18 лет — 3512 грн, трудоспособных лиц — 3328 грн.

Напомним, что с 1 января социальная помощь малообеспеченным семьям переходит в новый формат — в базовую социальную помощь. Меняется и принцип расчета: помощь будут рассчитывать как разницу между базовой величиной на семью и ее среднемесячным доходом.

Правительство установило базовую величину на уровне 4500 грн.

Изменения коснутся тех, кто получает следующие виды помощи:

соцпомощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей из многодетных семей;

временную госпомощь детям, родители которых не платят алименты, или не имеют возможности содержать ребенка, или место их проживания неизвестно;

соцпомощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Как будет рассчитываться базовая соцпомощь для семьи

Базовая сумма 4500 грн будет применяться:

к первому члену семьи, подающему заявление;

к каждому ребенку в возрасте до 18 лет;

к лицам с инвалидностью I или II группы.

Для других членов семьи будет браться 70% от этой суммы, то есть 3150 грн.

Помощь малообеспеченным семьям: как оформить

Оформить помощь малообеспеченным семьям можно онлайн и офлайн.

Так, заявку можно подать через Дію. Нужно зайти в раздел Сервисы, далее Помощь от государства, далее Базовая социальная помощь и нажать Получить помощь.

Также заявку можно подать через портал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Заявление также можно подать через:

ЦПАУ;

сервисный центр Пенсионного фонда;

уполномоченных лиц местных советов;

почтовое отправление по адресу Пенсионного фонда.

Выплаты не будут назначаться семьям, в которых:

есть трудоспособные члены (от 18 лет), которые более трех месяцев не работают, не учатся, не служат, не ведут бизнес и не состоят на учете в центре занятости;

кто-то из членов семьи в течение года совершил покупку на сумму более 100 тыс. грн (кроме расходов на лечение, образование и коммунальные услуги);

на банковских счетах или в облигациях хранится более 100 тыс. грн;

в собственности есть второе жилье (за исключением жилья в зоне боевых действий или разрушенного из-за войны);

есть более одного автомобиля возрастом до 15 лет (кроме мопеда или прицепа).

Напомним, что в государственном бюджете на 2026 год на социальную сферу предусмотрено 467,1 млрд грн, что на 45,3 млрд грн больше, чем в 2025 году.

