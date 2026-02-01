З 1 лютого 2026 року в Україні продовжуються автоматичні виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також відновлюється допомога на оренду житла для родин ВПО з дітьми – 3000 грн на місяць.

Факти ICTV розповідають, чи будуть зміни у виплатах допомоги малозабезпеченим сім’ям з 1 лютого.

Виплати на оренду житла

Народний депутат України Сергій Козир повідомив, що з 1 лютого держава планує повернути виплати дітям внутрішньо переміщених осіб – 3000 грн на оренду житла.

За його словами, гроші на ці виплати є в бюджеті — без додаткових витрат і запозичень. Необхідну суму (приблизно 7 млрд грн) знайдено через перерозподіл програм, які не працювали або були використані мінімально.

Виплати отримають усі діти ВПО — без винятків, незалежно від доходів родини.

Наразі йдеться про понад 400 тис. дітей по всій країні.

Після ухвалення постанови людям потрібно буде знову подати документи, адже хтось змінив місце проживання, частина переселенців виїхала за кордон або повернулась на окуповані території. Тому держава має актуалізувати дані для надання допомоги.

Також важливо, що підвищено граничний дохід для отримання виплат ВПО – з 9444 грн до 10 380 грн. Це дозволить надати виплати пенсіонерам і родинам, яких раніше виключили через формальні обмеження.

Виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2026 році розраховується на основі прожиткового мінімуму: для дітей до 6 років — 2817 грн, від 6 до 18 років — 3512 грн, працездатних осіб — 3328 грн.

Нагадаємо, що з 1 січня соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям переходить у новий формат — у базову соціальну допомогу. Змінюється й принцип розрахунку: допомогу розраховуватимуть як різницю між базовою величиною на сім’ю та її середньомісячним доходом.

Уряд встановив базову величину на рівні 4500 грн.

Зміни торкнуться тих, хто отримує наступні види допомоги:

соцдопомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей із багатодітних сімей;

тимчасову держдопомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти, або не мають можливості утримувати дитину або місце їхнього проживання невідоме;

соцдопомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Як розраховуватиметься базова соцдопомога для сім’ї

Базова сума 4500 грн застосовуватиметься:

до першого члена сім’ї, який подає заяву;

до кожної дитини віком до 18 років;

до осіб з інвалідністю I або II групи.

Для інших членів сім’ї братимуть 70% від цієї суми, тобто 3150 грн.

Допомога малозабезпеченим сім’ям: як оформити

Оформити допомогу малозабезпеченим сім’ям можна онлайн та офлайн.

Так, заявку можна подати через Дію. Треба зайти у розділ Сервіси, далі Допомога від держави, далі Базова соціальна допомога і натиснути Отримати допомогу.

Також заявку можна подати через портал або мобільний застосунок Пенсійного фонду України.

Заяву також можна подати через:

ЦНАП;

сервісний центр Пенсійного фонду;

уповноважених осіб місцевих рад;

поштове відправлення на адресу Пенсійного фонду.

Виплати не призначатимуться сім’ям, у яких:

є працездатні члени (від 18 років), які понад три місяці не працюють, не навчаються, не служать, не ведуть бізнес і не перебувають на обліку в центрі зайнятості;

хтось із членів родини протягом року здійснив покупку на суму понад 100 тис. грн (крім витрат на лікування, освіту та комунальні послуги);

на банківських рахунках чи в облігаціях зберігається понад 100 тис. грн;

у власності є друге житло (за винятком житла в зоні бойових дій або зруйнованого через війну);

є більше одного автомобіля віком до 15 років (крім мопеда чи причепа).

Нагадаємо, що у державному бюджеті на 2026 рік на соціальну сферу передбачено 467,1 млрд грн, що на 45,3 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

