Февраль 2026 года для ФЛП на упрощенной системе — это месяц важных налоговых дат.

Что должны сделать ФЛП в феврале, чтобы не платить штраф, читайте в нашем материале.

Чего ждать ФЛП в феврале

Основное, о чем стоит знать ФЛП в феврале, — это отчетность для третьей группы и необходимость уплаты единого налога вместе с военным сбором. Если опоздать, придется платить штрафы.

ФЛП, дедлайны в феврале:

До 9 февраля предприниматели третьей группы должны подать годовую декларацию. Вместе с ней подается приложение с ЕСВ за 2025 год. Даже если дохода не было, отчет все равно обязателен.

У предпринимателей третьей группы сбор рассчитывается от дохода. Они платят 1% дополнительно к своему единому налогу (3% или 5%). Оплатить это нужно до 19 февраля вместе с налогом за IV квартал.

Военный сбор теперь тоже важная часть платежей. ФЛП 1, 2 и 4 групп платят его ежемесячно, независимо от того, была ли прибыль или нет. Сумма — 10% от минимальной зарплаты (в феврале 2026 года это 864,70 грн), а предельная срок — 20 февраля.

Кроме налогов и военного сбора, до 20 февраля ФЛП должны сделать в феврале перечисление ЕСВ за своих наемных работников за январь.

В Государственной налоговой службе напомнили, что долги налоговой наказываются так же, как и неуплата единого налога. Для 1-2 групп штраф составляет 50% суммы сбора плюс пеня за каждый день просрочки. Если задолженность становится постоянной, можно потерять статус плательщика единого налога, а за несвоевременную декларацию — штраф.

