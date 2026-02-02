Лютий 2026 року для ФОПів на спрощеній системі — це місяць важливих податкових дат.

Що мають зробити ФОПи у лютому, щоб не платити штраф, читайте в нашому матеріалі.

На що чекати ФОПам у лютому

Основне, про що варто знати ФОПам у лютому, — це про звітність для третьої групи та необхідність сплати єдиного податку разом із військовим збором. Якщо запізнитися, доведеться платити штрафи.

ФОП, дедлайни у лютому:

До 9 лютого підприємці третьої групи мають подати річну декларацію. Разом із нею подається додаток з ЄСВ за 2025 рік. Навіть якщо доходу не було, звіт усе одно обов’язковий.

У підприємців третьої групи збір рахується від доходу. Вони платять 1% додатково до свого єдиного податку (3% або 5%). Сплатити це потрібно до 19 лютого разом із податком за IV квартал.

Військовий збір тепер теж важлива частина платежів. ФОПи 1, 2 і 4 груп сплачують його щомісяця, незалежно від того, був прибуток чи ні. Сума — 10% від мінімальної зарплати (у лютому 2026 року це 864,70 грн), а гранична дата — 20 лютого.

Окрім податків і військового збору, до 20 лютого ФОП мають зробити у лютому перерахування ЄСВ за своїх найманих працівників за січень.

У Державній податковій службі нагадали, що борги податковою караються так само, як і несплата єдиного податку. Для 1-2 груп штраф становить 50% суми збору плюс пеня за кожен день прострочення. Якщо заборгованість стає постійною, можна втратити статус платника єдиного податку, а за несвоєчасну декларацію — штраф.

Джерело: Державна податкова служба

