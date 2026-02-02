Марина Терюханова, редакторка стрічки
3 хв.
Що мають зробити ФОПи у лютому: звітність та обов’язкові платежі
Лютий 2026 року для ФОПів на спрощеній системі — це місяць важливих податкових дат.
Що мають зробити ФОПи у лютому, щоб не платити штраф, читайте в нашому матеріалі.
На що чекати ФОПам у лютому
Основне, про що варто знати ФОПам у лютому, — це про звітність для третьої групи та необхідність сплати єдиного податку разом із військовим збором. Якщо запізнитися, доведеться платити штрафи.
Зараз дивляться
ФОП, дедлайни у лютому:
- До 9 лютого підприємці третьої групи мають подати річну декларацію. Разом із нею подається додаток з ЄСВ за 2025 рік. Навіть якщо доходу не було, звіт усе одно обов’язковий.
- У підприємців третьої групи збір рахується від доходу. Вони платять 1% додатково до свого єдиного податку (3% або 5%). Сплатити це потрібно до 19 лютого разом із податком за IV квартал.
- Військовий збір тепер теж важлива частина платежів. ФОПи 1, 2 і 4 груп сплачують його щомісяця, незалежно від того, був прибуток чи ні. Сума — 10% від мінімальної зарплати (у лютому 2026 року це 864,70 грн), а гранична дата — 20 лютого.
- Окрім податків і військового збору, до 20 лютого ФОП мають зробити у лютому перерахування ЄСВ за своїх найманих працівників за січень.
У Державній податковій службі нагадали, що борги податковою караються так само, як і несплата єдиного податку. Для 1-2 груп штраф становить 50% суми збору плюс пеня за кожен день прострочення. Якщо заборгованість стає постійною, можна втратити статус платника єдиного податку, а за несвоєчасну декларацію — штраф.
Читайте такожЯк розрахувати податок на зарплату: покрокова інструкція
Джерело: Державна податкова служба
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.