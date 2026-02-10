Зростання споживчих цін в Україні у січні 2026 року пришвидшилося до 0,7% порівняно з 0,2% у грудні та 0,4% у листопаді.

У січні 2025 року інфляція становила 1,2%, тому в річному вимірі темпи зростання цін за підсумками січня 2026 року сповільнилися до 7,4% проти 8,0%.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Держстат оприлюднив дані про інфляцію в Україні

Базова інфляція у січні 2026 року зросла до 0,4% після 0,1% у грудні та 0,3% у листопаді.

З огляду на те, що у січні 2025 року цей показник становив 1,3%, у річному вимірі базова інфляція також знизилася – до 7,0% з 8,0% у грудні та 9,3% у листопаді.

На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше подорожчали овочі – на 14,7%.

Ціни на продукти переробки зернових, фрукти, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, яловичину, молоко та молочні продукти, хліб і безалкогольні напої зросли на 0,6-2,6%.

Водночас на 7,7% знизилися ціни на яйця. Крім того, на 0,5–2,2% подешевшали свинина, масло, м’ясо птиці, цукор, рис та сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,8%, зокрема одяг – на 5,7%, а взуття – на 3,5%.

Ціни на транспорт зросли на 1,2% в основному через подорожчання палива та мастил на 1,4% і проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті на 1,3% та 1,0% відповідно.

У сфері зв’язку ціни підвищилися на 4,3%, що пов’язано з ростом тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 33,0% та мобільний зв’язок на 6,1%.

Рівень інфляції після початку війни

Нагадаємо, інфляція в Україні в перший рік повномасштабного вторгнення РФ зросла до 26,6%. У 2023 році показник знизився до 5,1%.

У 2024 році інфляція знову піднялася до 12%, а у 2025 році її вдалося скоротити до 8%, зокрема завдяки жорсткішій монетарній політиці Національного банку України.

Наприкінці січня НБУ переглянув прогноз інфляції на 2026 рік у бік погіршення — з 6,6% до 7,5%. Прогноз на 2027 рік також підвищили — з 5% до 6%.

У грудні 2025 року правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5%.

