Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Согласно прогнозам, в течение следующих месяцев ожидается постепенное снижение инфляции.

Учетная ставка НБУ 2025

Как сообщили в НБУ, такое решение необходимо для поддержания привлекательности гривны, устойчивости валютного рынка и контролируемости ожиданий с целью приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики.

Как подчеркнул Национальный банк Украины, учетную ставку удерживают на уровне 15,5%, чтобы поддержать привлекательность гривневых инструментов и обеспечить устойчивость валютного рынка.

В НБУ объяснили, что это происходит на фоне сохранения проинфляционных рисков, в частности связанных с будущим международным финансированием.

НБУ отметил, что темпы снижения инфляции опережают предыдущие прогнозы. Однако, несмотря на это, инфляционные ожидания среди экономических субъектов остаются на повышенном уровне.

В ноябре как общая, так и базовая инфляция продемонстрировали замедление, достигнув показателя 9,3% в годовом измерении.

Эти показатели оказались несколько ниже, чем предполагал НБУ в своем октябрьском Инфляционном отчете. Главной причиной такой положительной ценовой динамики стало увеличение предложения на рынке продовольствия благодаря сбору новых урожаев.

По данным НБУ, инфляция в Украине продолжает устойчиво замедляться с июня, однако инфляционные ожидания экономических субъектов остаются высокими. О повышенной обеспокоенности этой темой также свидетельствует рост количества поисковых запросов в интернете, посвященных инфляции.

Какой будет инфляция в Украине

В Национальном банке Украины считают, что в течение следующих месяцев ожидается постепенное снижение инфляции.

Поступление новых урожаев продолжит способствовать замедлению роста цен на продовольствие в Украине. Но политика НБУ, направленная на поддержание интереса к гривневым активам и обеспечение устойчивости валютного рынка, будет ключевым фактором для сдерживания фундаментального ценового давления.

Ожидается, что потребительская инфляция продолжит снижение. Однако темпы будут более умеренными, чем ранее, что связано с постепенным исчерпанием эффектов высокой базы сравнения предыдущих периодов.

На данный момент объемы международной помощи достаточны для поддержания адекватного уровня золото-валютных резервов и обеспечения неэмиссионного финансирования бюджетного дефицита. Однако, отмечают в НБУ, сохраняется значительная неопределенность относительно дальнейших параметров, регулярности и объемов этой поддержки.

С начала года Украина уже получила $45,8 млрд официального финансирования. До конца года ожидается поступление еще более $5 млрд. Это внешнее финансирование является критически важным, поскольку оно позволяет поддерживать адекватный уровень международных резервов и усиливать способность НБУ обеспечивать устойчивость валютного рынка.

Благодаря получению международной поддержки и внутренних заимствований правительство сохраняет способность полноценно финансировать все критические расходы государственного бюджета. Однако неопределенность относительно объемов и условий внешнего финансирования на 2026–2027 годы остается.

По информации НБУ, ход полномасштабной войны остается ключевым и основным риском для прогнозируемой инфляционной динамики в Украине. Именно этот фактор имеет наибольший потенциал для негативного влияния на экономическое развитие государства.

Среди других актуальных рисков для экономики выделяют возможные дополнительные бюджетные расходы на оборону и восстановление, а также дальнейшее разрушение энергетической инфраструктуры, которые ограничивают производственный потенциал.

Как отметили в НБУ, дополнительную угрозу представляет углубление негативных миграционных тенденций, что приводит к расширению дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.

Но остается высокая вероятность реализации позитивных сценариев для экономики, которые зависят от внешних факторов. Эти сценарии прежде всего связаны с усилением военной и финансовой поддержки от международных партнеров, а также с успехом усилий по обеспечению справедливого и длительного мира для Украины.

