З січня 2026 року повноцінно запрацювала монетизація контенту в Facebook. Відтепер українські користувачі соцмережі з аудиторією від 5 до 10 тис. підписників можуть отримувати виплати від компанії Meta.

Факти ICTV дізнавалися, як податкова перевірятиме доходи, а також про що варто знати користувачам, які планують підключати монетизацію Facebook на території України.

Монетизація Facebook в Україні

Українські автори отримали доступ до пакета інструментів Content Monetization Program – єдиної програми монетизації контенту. Доступ до неї мають лише користувачі з професійними акаунтами.

Нова система від Meta передбачає монетизацію фотографій, текстових дописів, сторіз, а також Performance Bonus – додаткову винагороду за активність контенту навіть без прямої інтеграції реклами.

Після активації Facebook Content Monetization усі дані про доходи акумулюються в розділі Insights у Professional Dashboard та Meta Business Suite. Це дає змогу авторам аналізувати, який формат приносить дохід і які саме дописи чи відео генерують виплати.

Монетизація Facebook в Україні: як податкова перевірятиме доходи

Водночас постає обґрунтоване питання щодо оподаткування доходу, отриманого від платформи Facebook, заявив у коментарі Фактам ICTV керуючий партнер адвокатського об’єднання EvrikaLaw, очільник Комітету Національної асоціації адвокатів з питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрій Шабельніков.

Він зазначив, що на розгляді у Верховній Раді України перебуває законопроєкт №14025 (так званий закон про OLX) щодо оподаткування доходів, отриманих на цифрових платформах. Документ передбачає врегулювання порядку сплати податків користувачами онлайн-платформ.

Зокрема, пропонується покласти на платформи обов’язок адміністрування податків та передавання інформації до Державної податкової служби України про суми доходів користувачів. На підставі такої інформації податковий орган визначатиме податкові зобов’язання.

– Станом на сьогодні, законопроєкт №14025 викликає активні дискусії та потребує доопрацювання, тому його ще не ухвалили. Відтак спеціального механізму оподаткування доходів із цифрових платформ чинне законодавство України наразі не містить. Проте це не означає, що авторів у Facebook звільнили від обов’язку сплачувати податки з отриманого доходу, – зазначив Андрій Шабельніков.

За його словами, дохід, отриманий громадянами від Meta, підлягає декларуванню в річній податковій декларації про майновий стан і доходи. Він оподатковується за ставкою 18% податку на доходи фізичних осіб, а також 5% військового збору.

Адвокат зазначив, що альтернативою є реєстрація як фізичної особи-підприємця третьої групи. У такому разі автор може отримувати дохід від Meta на рахунок ФОП, сплачуючи 5% єдиного податку та 1% військового збору.

– Несплата податків може призвести до застосування штрафних санкцій з боку Державної податкової служби України, – попередив Андрій Шабельніков.

На думку адвоката, варто попіклуватися про належне декларування доходу, щоб легально працювати на Facebook та отримувати монетизацію від опублікованого контенту.

Крім того, оформлення діяльності як фізичної особи-підприємця дозволяє набути статусу суб’єкта господарювання та оптимізувати податкове навантаження, резюмував Андрій Шабельніков.

