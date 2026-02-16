С 1 марта 2026 года в Украине вводятся новые правила начисления Национального кэшбэка, которые должны поощрять граждан активнее покупать продукцию отечественных производителей.

Если раньше возврат средств составлял фиксированные 10%, то теперь будут действовать две ставки — 5% или 15% в зависимости от товарной категории. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Программа национальный кэшбэк: новые правила

15% кэшбэка будут начислять за украинские товары в сферах, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.

К таким категориям относятся косметика, канцелярские изделия, одежда и обувь, продукция для животных, бытовая химия, товары для дома и ремонта.

Также под повышенную ставку подпадают отдельные пищевые продукты, в частности твердые и мягкие сыры, некоторые виды макаронных изделий и круп.

5% кэшбэка будет действовать для украинских товаров в категориях, где импорт занимает менее 35%.

Сюда входят хлебобулочные изделия, мясо, молочная продукция, кроме сыров, яйца, растительное масло, овощи и фрукты, рыба, консервы, сладости, снеки, напитки, соусы, лекарственные средства и товары для сада.

Размер возврата средств будет определяться в зависимости от категории продукции. Такой подход должен усилить поддержку украинских брендов в тех сегментах рынка, где они больше всего конкурируют с импортными товарами.

Чтобы узнать, распространяется ли кэшбэк на конкретный продукт и какой именно процент предусмотрен, нужно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении Дія.

Пользователю достаточно навести камеру смартфона на штрихкод, после чего система отобразит подробную информацию.

Программу Начисленный кэшбэк можно использовать для оплаты коммунальных услуг, переводов в поддержку Вооруженных сил Украины, почтовых сервисов, приобретения продуктов и лекарств украинского производства и книг.

Как присоединиться к Национальному кэшбэку

Чтобы стать участником программы, необходимо:

подключить банковские карты к программе через службу поддержки своего банка;

оформить специальную карту Национальный кэшбэк в финансовом учреждении;

в приложении Дія выбрать услугу Национальный кэшбэк и привязать карту для зачисления выплат.

Обновленные правила должны сделать программу более адресной и направленной на поддержку украинского производства в наиболее конкурентных сферах.

