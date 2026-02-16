З 1 березня 2026 року в Україні запроваджують нові правила нарахування Національного кешбеку, які мають заохотити громадян активніше купувати продукцію вітчизняних виробників.

Якщо раніше повернення коштів становило фіксовані 10%, то тепер діятимуть дві ставки – 5% або 15% залежно від товарної категорії. Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Програма національний кешбек: нові правила

15% кешбеку нараховуватимуть за українські товари у сферах, де частка імпорту у споживчому кошику перевищує 35%.

До таких категорій належать косметика, канцелярські вироби, одяг і взуття, продукція для тварин, побутова хімія, товари для дому та ремонту.

Також під підвищену ставку підпадають окремі харчові продукти, зокрема тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп.

5% кешбеку діятиме для українських товарів у категоріях, де імпорт займає менше ніж 35%.

Сюди входять хлібобулочні вироби, м’ясо, молочна продукція, окрім сирів, яйця, рослинна олія, овочі та фрукти, риба, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, лікарські засоби й товари для саду.

Розмір повернення коштів визначатиметься залежно від категорії продукції. Такий підхід має посилити підтримку українських брендів у тих сегментах ринку, де вони найбільше змагаються з імпортними товарами.

Щоб дізнатися, чи поширюється кешбек на конкретний продукт і який саме відсоток передбачений, потрібно скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія.

Користувачеві достатньо навести камеру смартфона на штрихкод, після чого система відобразить детальну інформацію.

Програму Нарахований кешбек можна використовувати для оплати комунальних послуг, переказів на підтримку Збройних сил України, поштових сервісів, придбання продуктів і ліків українського виробництва та книг.

Як доєднатися до Національного кешбеку

Щоб стати учасником програми, необхідно:

під’єднати банківські картки до програми через службу підтримки свого банку;

оформити спеціальну картку Національний кешбек у фінансовій установі;

у застосунку Дія обрати послугу Національний кешбек і прив’язати картку для зарахування виплат.

Оновлені правила мають зробити програму більш адресною та спрямованою на підтримку українського виробництва у найбільш конкурентних сферах.

