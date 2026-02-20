В Международном валютном фонде сообщили, что Совет директоров в ближайшие дни рассмотрит новое соглашение по кредитной программе для Украины в размере 8,1 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.

МВФ рассмотрит новый кредит для Украины

В случае одобрения программа заменит действующую договоренность с МВФ на 15,5 млрд долларов.

Сейчас смотрят

Ожидается, что новое финансирование будет направлено на поддержание экономической стабильности и покрытие государственных расходов на фоне пятого года полномасштабной войны России против Украины.

Спикер МВФ Джули Козак отметила, что Украина выполнила предварительные условия для продвижения запроса на новую программу.

В частности, речь идет о представлении законопроекта о трудовом кодексе и принятии государственного бюджета.

По ее оценке, рост украинской экономики в 2025 году, вероятно, будет меньше 2%. В условиях войны экономическое восстановление происходит медленнее и сопровождается ростом бюджетных расходов.

– Российское вторжение продолжает наносить серьезный удар по украинскому народу и экономике, – заявила Козак.

Ранее МВФ согласился отменить часть предварительных требований для новой программы на 8,1 млрд долларов.

Речь шла о введении НДС для ФЛП, пошлинах на посылки, налоге на цифровые платформы и сохранении военного сбора.

В январе сообщалось, что Совет директоров МВФ может утвердить новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования EFF для Украины в феврале при условии выполнения согласованных предыдущих действий.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд упростил договоренности о новой программе расширенного финансирования EFF для Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.