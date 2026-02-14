Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) спростила домовленості щодо відкриття нової програми розширеного фінансування EFF для України. У МВФ переглянули попередні заходи і структурні маяки.

Про це журналістам повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

МВФ спростив умови нової програми

Українську програму розглянуть на найближчому засіданні Ради директорів МВФ.

Зараз дивляться

— Після низки дискусій і консультацій, зокрема й з директоркою-розпорядницею Кристаліною Георгієвою, місія спростила домовленості, досягнуті в листопаді — переглянули попередні заходи і структурні маяки, — сказала Юлія Свириденко.

Програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту у €90 млрд від Європейського Союзу.

За словами Свириденко, найчутливіші питання програми МВФ – це оподаткування ФОПів.

Прем’єрка пояснила, що у роботі з МВФ уряд України домовився про підвищення порогу впровадження ПДВ для ФОПів до 4 млн грн (близько €85 тис.) — це максимальний рівень ПДВ на товари у Європі. Тож ці зміни не торкнуться 2/3 усіх ФОПів.

Питання, коли саме норма набере чинності, у подальшому буде узгоджено.

— Ми працюємо з парламентарями і, найімовірніше, ухвалимо ці заходи в межах консолідованого податкового законопроєкту. До нього також увійдуть питання цифрових платформ, посилок, збереження військового збору після завершення воєнного стану, що позитивно сприймається бізнесом, — наголосила Юлія Свириденко.

Наприкінці грудня 2025 року заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук повідомив, що програму співпраці з МВФ, яку погодили на технічному рівні, може зазнати змін залежно від строків та механізму надання фінансової допомоги Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.