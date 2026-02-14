МВФ спростив умови нової програми для України: що зміниться для ФОПів
- МВФ спростив домовленості щодо нової програми розширеного фінансування EFF для України.
- Програму розглянуть на найближчому засіданні Ради директорів МВФ.
- Співпраця з МВФ є ключовою для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема кредиту ЄС на €90 млрд.
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) спростила домовленості щодо відкриття нової програми розширеного фінансування EFF для України. У МВФ переглянули попередні заходи і структурні маяки.
Про це журналістам повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
МВФ спростив умови нової програми
Українську програму розглянуть на найближчому засіданні Ради директорів МВФ.
— Після низки дискусій і консультацій, зокрема й з директоркою-розпорядницею Кристаліною Георгієвою, місія спростила домовленості, досягнуті в листопаді — переглянули попередні заходи і структурні маяки, — сказала Юлія Свириденко.
Програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту у €90 млрд від Європейського Союзу.
За словами Свириденко, найчутливіші питання програми МВФ – це оподаткування ФОПів.
Прем’єрка пояснила, що у роботі з МВФ уряд України домовився про підвищення порогу впровадження ПДВ для ФОПів до 4 млн грн (близько €85 тис.) — це максимальний рівень ПДВ на товари у Європі. Тож ці зміни не торкнуться 2/3 усіх ФОПів.
Питання, коли саме норма набере чинності, у подальшому буде узгоджено.
— Ми працюємо з парламентарями і, найімовірніше, ухвалимо ці заходи в межах консолідованого податкового законопроєкту. До нього також увійдуть питання цифрових платформ, посилок, збереження військового збору після завершення воєнного стану, що позитивно сприймається бізнесом, — наголосила Юлія Свириденко.
Наприкінці грудня 2025 року заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук повідомив, що програму співпраці з МВФ, яку погодили на технічному рівні, може зазнати змін залежно від строків та механізму надання фінансової допомоги Україні.