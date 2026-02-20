У Міжнародний валютний фонд повідомили, що Рада директорів найближчими днями розгляне нову угоду щодо кредитної програми для України обсягом 8,1 мільярда доларів.

Про це інформує Reuters.

МВФ розгляне новий кредит для України

У разі схвалення програма замінить чинну домовленість з МВФ на 15,5 млрд доларів.

Очікується, що нове фінансування буде спрямоване на підтримку економічної стабільності та покриття державних видатків на тлі п’ятого року повномасштабної війни Росії проти України.

Речниця МВФ Джулі Козак зазначила, що Україна виконала попередні умови для просування запиту на нову програму.

Зокрема, йдеться про подання законопроєкту щодо трудового кодексу та ухвалення державного бюджету.

За її оцінкою, зростання української економіки у 2025 році, ймовірно, буде меншим ніж 2%.

В умовах війни економічне відновлення відбувається повільніше та супроводжується зростанням бюджетних витрат.

– Російське вторгнення продовжує завдавати серйозного удару по українському народові та економіці, – заявила Козак.

Раніше МВФ погодився скасувати частину попередніх вимог для нової програми на 8,1 млрд доларів.

Йшлося про запровадження ПДВ для ФОПів, мита на посилки, податку для цифрових платформ та збереження військового збору.

У січні повідомлялося, що Рада директорів МВФ може затвердити нову чотирирічну програму розширеного фінансування EFF для України у лютому, за умови виконання погоджених попередніх дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд спростив домовленості щодо нової програми розширеного фінансування EFF для України.

