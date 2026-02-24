Рада приняла законопроект о повышении зарплаты работникам внешкольного образования
- Верховная Рада приняла законопроект №14323, который предоставляет учредителям учреждений внешкольного образования право устанавливать повышенные должностные оклады и дополнительные выплаты.
- Эта инициатива вводит финансовую автономию для общин, позволяя материально стимулировать педагогов за счет собственных бюджетных поступлений.
Верховная Рада приняла в целом законопроект №14323, который позволяет повышать зарплаты работникам внешкольного образования.
Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины.
Принятие законопроекта №14323
Отмечается, что Верховная Рада приняла документ О внесении изменений в статью 22 закона Украины О внешкольном образовании относительно оплаты труда работников учреждений внешкольного образования (законопроект №14323).
За соответствующее решение проголосовали 292 народных депутата Украины.
Как поясняется на сайте Верховной Рады, закон направлен на расширение финансовой автономии учредителей государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования в сфере оплаты труда.
Согласно документу, учредителям государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования предоставят право устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки, денежные вознаграждения работникам учреждений внешкольного образования в размерах, превышающих размеры, определенные Кабинетом министров.
Кроме этого, они смогут вводить дополнительные виды материального стимулирования за собственные бюджетные поступления.
Как утверждают в Верховной Раде, закон направлен на повышение социальных гарантий, престижности и мотивации труда работников внешкольного образования, а также создание условий для привлечения квалифицированных кадров и улучшения качества образовательных услуг.