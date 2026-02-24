Верховная Рада приняла в целом законопроект №14323, который позволяет повышать зарплаты работникам внешкольного образования.

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Принятие законопроекта №14323

Отмечается, что Верховная Рада приняла документ О внесении изменений в статью 22 закона Украины О внешкольном образовании относительно оплаты труда работников учреждений внешкольного образования (законопроект №14323).

Сейчас смотрят

За соответствующее решение проголосовали 292 народных депутата Украины.

Как поясняется на сайте Верховной Рады, закон направлен на расширение финансовой автономии учредителей государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования в сфере оплаты труда.

Согласно документу, учредителям государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования предоставят право устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки, денежные вознаграждения работникам учреждений внешкольного образования в размерах, превышающих размеры, определенные Кабинетом министров.

Кроме этого, они смогут вводить дополнительные виды материального стимулирования за собственные бюджетные поступления.

Как утверждают в Верховной Раде, закон направлен на повышение социальных гарантий, престижности и мотивации труда работников внешкольного образования, а также создание условий для привлечения квалифицированных кадров и улучшения качества образовательных услуг.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.