Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 14323, який дозволяє підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти.

Про це йдеться на офіційному сайті ВР України.

Ухвалення законопроєкту № 14323

За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати України.

Як пояснюється на сайті Верховно Ради, закон спрямований на розширення фінансової автономії засновників державних і комунальних закладів позашкільної освіти у сфері оплати праці.

Згідно з документом, засновникам державних і комунальних закладів позашкільної освіти нададуть право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки, грошові винагороди працівникам закладів позашкільної освіти у розмірах, що перевищують розміри, визначені Кабінетом міністрів.

Крім цього, вони зможуть запроваджувати додаткові види матеріального стимулювання за власні бюджетні надходження.

Як стверджують у Верховній Раді, закон спрямований на підвищення соціальних гарантій, престижності та мотивації праці працівників позашкільної освіти, а також створення умов для залучення кваліфікованих кадрів і покращення якості освітніх послуг.

