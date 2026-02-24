Рада ухвалила законопроєкт про підвищення зарплати працівникам позашкільної освіти
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 14323, який дозволяє підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти.
Про це йдеться на офіційному сайті ВР України.
Ухвалення законопроєкту № 14323
За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати України.
Як пояснюється на сайті Верховно Ради, закон спрямований на розширення фінансової автономії засновників державних і комунальних закладів позашкільної освіти у сфері оплати праці.
Згідно з документом, засновникам державних і комунальних закладів позашкільної освіти нададуть право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки, грошові винагороди працівникам закладів позашкільної освіти у розмірах, що перевищують розміри, визначені Кабінетом міністрів.
Крім цього, вони зможуть запроваджувати додаткові види матеріального стимулювання за власні бюджетні надходження.
Як стверджують у Верховній Раді, закон спрямований на підвищення соціальних гарантій, престижності та мотивації праці працівників позашкільної освіти, а також створення умов для залучення кваліфікованих кадрів і покращення якості освітніх послуг.