Сколько стоит растаможка авто в Украине в 2026 году: алгоритм расчетов
Растаможивание автомобиля – это обязательная процедура для тех, кто хочет ввезти транспортное средство на территорию Украины. Она предусматривает уплату таможенных платежей, акцизного налога и НДС. Понимание основных правил и этапов растаможивания поможет вам избежать лишних расходов и задержек.
Факты ICTV узнавали, сколько стоит растаможивание авто в Украине в 2026 году.
Какова стоимость растаможивания авто в Украине в 2026 году и из чего она состоит
Растаможивание авто в первую очередь нужно начать с подачи таможенной декларации в таможенный орган, куда авто будет предоставлено для оформления. Для этого не обязательно самостоятельно ехать на таможню, ведь этим делом может заниматься уполномоченное лицо.
Для того чтобы ввезти авто в Украину и оформить все необходимые документы, покупателю придется уплатить три разных платежа.
Таможенный платеж = пошлина (10%) + акциз + НДС
Первый из них – это акцизный налог. Он рассчитывается по специальной формуле:
Акциз = БС * Кд * Кв
БС – это базовая ставка налога в евро за одно транспортное средство, которая зависит от типа двигателя. Для каждого двигателя эта ставка отличается.
Для бензиновых:
- Объем двигателя до 3 000 см³ – €50;
- Объем двигателя более 3 000 см³ – €100.
Для дизельных двигателей:
- Объем двигателя до 3 500 см³ – €75;
- Объем двигателя более 3 500 см³ – €150.
Кд – это коэффициент, который можно определить, узнав долю объема цилиндра двигателя транспортного средства на 1 000 см³.
Кв – это возрастной коэффициент. Для его определения нужно от текущего года отнять год выпуска авто и еще один год (полное количество лет).
Как это работает на практике: к примеру, имеем автомобиль с объемом двигателя 2 000 см³, год его выпуска – 2017.
Акциз = 50 * 2,0 * 8 = €800
Базовая ставка для такого двигателя равна €50, коэффициент двигателя составляет 2,0, поскольку объем двигателя 2 000 см³, а цифра 8 – это возраст автомобиля. Итак, получим акцизный налог, равный €800.
Итак, сколько будет стоить растаможка авто 2026 года, зависит от типа двигателя, стоимости авто и его возраста.
Что касается пошлины, то ее стоимость равна 10% от заявленной стоимости авто. Итак, если за автомобиль вы заплатили €10 000, то вынуждены будете уплатить €1 000 пошлины.
Также придется уплатить НДС. Он составляет 20% от договорной стоимости. В эту стоимость учитываются пошлина и акцизный налог.
И это еще не все, ведь после регистрации в сервисном центре МВД нужно будет уплатить сбор в Пенсионный фонд. Это 3–5% в зависимости от стоимости автомобиля.
Во сколько обойдется растаможивание авто в Украине в 2026 году: примеры расчетов
Рассмотрим, сколько будет стоить растаможивание авто в 2026 году для двух автомобилей: BMW 520 и Opel Vectra.
BMW 520
- Бензиновый двигатель
- Двигатель — 2 000 см3
- 2012 год (13 полных лет)
- Стоимость — €14 000 (Литва)
Акциз = €50 * 2 (2000 см3/1000) * 13 (лет) = €1 300
BMW 520 — €14 000 (цена) + €1 400 (пошлина) + €1 300 (акциз) + €3 320 (НДС) + €560 (4% Пенсионный фонд) = €20 580
Итак, общая стоимость BMW вместе с таможенными платежами составляет €20 580.
Opel Vectra
- Дизельный двигатель
- Двигатель — 1 600 см3
- 2007 год (18 полных лет)
- Стоимость — €8 000 (Литва)
Акциз = €75 * 1,6 (1 600 см3/1000) * 18 (лет) = €2 160
Opel Vectra — €8 000 (цена) + €800 (пошлина) + €2 160 (акциз) + €2 168 (НДС) + €240 (3% Пенсионный фонд) = €13 368
Стоимость Opel Vectra вместе с таможенными платежами составляет €13 368 .