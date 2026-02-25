Растаможивание автомобиля – это обязательная процедура для тех, кто хочет ввезти транспортное средство на территорию Украины. Она предусматривает уплату таможенных платежей, акцизного налога и НДС. Понимание основных правил и этапов растаможивания поможет вам избежать лишних расходов и задержек.

Факты ICTV узнавали, сколько стоит растаможивание авто в Украине в 2026 году.

Какова стоимость растаможивания авто в Украине в 2026 году и из чего она состоит

Растаможивание авто в первую очередь нужно начать с подачи таможенной декларации в таможенный орган, куда авто будет предоставлено для оформления. Для этого не обязательно самостоятельно ехать на таможню, ведь этим делом может заниматься уполномоченное лицо.

Для того чтобы ввезти авто в Украину и оформить все необходимые документы, покупателю придется уплатить три разных платежа.

Таможенный платеж = пошлина (10%) + акциз + НДС

Первый из них – это акцизный налог. Он рассчитывается по специальной формуле:

Акциз = БС * Кд * Кв

БС – это базовая ставка налога в евро за одно транспортное средство, которая зависит от типа двигателя. Для каждого двигателя эта ставка отличается.

Для бензиновых:

Объем двигателя до 3 000 см³ – €50;

Объем двигателя более 3 000 см³ – €100.

Для дизельных двигателей:

Объем двигателя до 3 500 см³ – €75;

Объем двигателя более 3 500 см³ – €150.

Кд – это коэффициент, который можно определить, узнав долю объема цилиндра двигателя транспортного средства на 1 000 см³.

Кв – это возрастной коэффициент. Для его определения нужно от текущего года отнять год выпуска авто и еще один год (полное количество лет).

Как это работает на практике: к примеру, имеем автомобиль с объемом двигателя 2 000 см³, год его выпуска – 2017.

Акциз = 50 * 2,0 * 8 = €800

Базовая ставка для такого двигателя равна €50, коэффициент двигателя составляет 2,0, поскольку объем двигателя 2 000 см³, а цифра 8 – это возраст автомобиля. Итак, получим акцизный налог, равный €800.

Итак, сколько будет стоить растаможка авто 2026 года, зависит от типа двигателя, стоимости авто и его возраста.

Что касается пошлины, то ее стоимость равна 10% от заявленной стоимости авто. Итак, если за автомобиль вы заплатили €10 000, то вынуждены будете уплатить €1 000 пошлины.

Также придется уплатить НДС. Он составляет 20% от договорной стоимости. В эту стоимость учитываются пошлина и акцизный налог.

И это еще не все, ведь после регистрации в сервисном центре МВД нужно будет уплатить сбор в Пенсионный фонд. Это 3–5% в зависимости от стоимости автомобиля.

Во сколько обойдется растаможивание авто в Украине в 2026 году: примеры расчетов

Рассмотрим, сколько будет стоить растаможивание авто в 2026 году для двух автомобилей: BMW 520 и Opel Vectra.

BMW 520

Бензиновый двигатель

Двигатель — 2 000 см3

2012 год (13 полных лет)

Стоимость — €14 000 (Литва)

Акциз = €50 * 2 (2000 см3/1000) * 13 (лет) = €1 300

BMW 520 — €14 000 (цена) + €1 400 (пошлина) + €1 300 (акциз) + €3 320 (НДС) + €560 (4% Пенсионный фонд) = €20 580

Итак, общая стоимость BMW вместе с таможенными платежами составляет €20 580.

Opel Vectra

Дизельный двигатель

Двигатель — 1 600 см3

2007 год (18 полных лет)

Стоимость — €8 000 (Литва)

Акциз = €75 * 1,6 (1 600 см3/1000) * 18 (лет) = €2 160

Opel Vectra — €8 000 (цена) + €800 (пошлина) + €2 160 (акциз) + €2 168 (НДС) + €240 (3% Пенсионный фонд) = €13 368

Стоимость Opel Vectra вместе с таможенными платежами составляет €13 368 .

Источник : Державна митна служба

