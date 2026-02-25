Розмитнення автомобіля – це обов’язкова процедура для тих, хто хоче ввезти транспортний засіб на територію України. Вона передбачає сплату митних платежів, акцизного податку та ПДВ. Розуміння основних правил та етапів розмитнення допоможе вам уникнути зайвих витрат та затримок.

Факти ICTV дізнавалися, скільки коштує розмитнення авто в Україні 2026 року.

Яка вартість розмитнення авто в Україні 2026 року та з чого воно складається

Розмитнення авто першочергово потрібно почати з подання митної декларації до митного органу, куди авто буде надано для оформлення. Для цього не обов’язково самостійно їхати на митницю, адже цією справою може займатися уповноважена особа.

Для того щоб ввезти авто в Україну та оформити всі необхідні документи, покупцеві доведеться сплатити три різні платежі.

Митний платіж = мито (10%) + акциз + ПДВ

Перший з них – це акцизний податок. Він розраховується за спеціальною формулою:

Акциз = БС * Кд * Кв

БС – це базова ставка податку в євро за один транспортний засіб, що залежить від типу двигуна. Для кожного двигуна ця ставка відрізняється.

Для бензинових:

Об’єм двигуна до 3 000 см³ – €50;

Об’єм двигуна більше 3 000 см³ – €100.

Для дизельних двигунів:

Об’єм двигуна до 3 500 см³ – €75;

Об’єм двигуна понад 3 500 см³ – €150.

Кд – це коефіцієнт, який можна визначити, дізнавшись частку об’єму циліндра двигуна транспортного засобу на 1 000 см³.

Кв – це віковий коефіцієнт. Для його визначення потрібно від поточного року відняти рік випуску авто і ще один рік (повна кількість років).

Як це працює на практиці: до прикладу, маємо автомобіль з об’ємом двигуна 2 000 см³, рік його випуску – 2017.

Акциз = 50 * 2,0 * 8 = €800

Базова ставка для такого двигуна дорівнює €50, коефіцієнт двигуна становить 2,0, оскільки об’єм двигуна 2 000 см³, а цифра 8 – це вік автомобіля. Отже, отримаємо акцизний податок, який дорівнює €800.

Отже, скільки коштуватиме розмитнення авто 2026 року, залежить від типу двигуна, вартості авто та його віку.

Що стосується мита, то його вартість дорівнює 10% від заявленої вартості авто. Отже, якщо за автомобіль ви заплатили €10 000, то змушені будете сплатити €1 000 мита.

Також доведеться сплатити ПДВ. Він становить 20% від договірної вартості. У цю вартість враховується мито та акцизний податок.

І це ще не все, адже після реєстрації в сервісному центрі МВС потрібно буде сплатити збір до Пенсійного фонду. Це 3–5% залежно від вартості автомобіля.

У скільки обійдеться розмитнення авто в Україні 2026 року: приклади розрахунків

Розглянемо, скільки коштуватиме розмитнення авто у 2026 році для двох автівок: BMW 520 та Opel Vectra.

BMW 520

Бензиновий двигун

Двигун – 2 000 см3

2012 рік (13 повних років)

Вартість – €14 000 (Литва)

Акциз = €50 * 2 (2000 см3/1000) * 13 (років) = €1 300

BMW 520 – €14 000 (ціна) + €1 400 (мито) + €1 300 (акциз) + €3 320 (ПДВ) + €560 (4% Пенсійний фонд) = €20 580

Отже, загальна вартість BMW разом з митними платежами становить €20 580.

Opel Vectra

Дизельний двигун

Двигун – 1 600 см3

2007 рік (18 повних років)

Вартість – €8 000 (Литва)

Акциз = €75 * 1,6 (1 600 см3/1000) * 18 (років) = €2 160

Opel Vectra – €8 000 (ціна) + €800 (мито) + €2 160 (акциз) + €2 168 (ПДВ) + €240 (3% Пенсійний фонд) = €13 368

Вартість Opel Vectra разом з митними платежами становить €13 368 .

Джерело : Державна митна служба

