Военнослужащие, выполняя боевые задачи, иногда получают ранения, контузии или другие повреждения. В такие моменты они не остаются наедине со своей бедой, ведь государство предусматривает поддержку, в том числе материальную, чтобы обеспечить лечение, восстановление и достойное отношение к каждому, кто встал на защиту Украины.

Как оплачивается время лечения военного, читайте в нашем материале.

Сколько получает военный во время лечения

В Департаменте социального обеспечения Министерства обороны Украины дали разъяснения, на какие выплаты имеет право военный во время лечения и реабилитации.

Закон Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей четко определяет права военных на социальную защиту, в том числе на различные выплаты в случае получения ранения, инвалидности или смерти. Прежде всего, за военнослужащим сохраняется:

Ежемесячное денежное довольствие, которое начисляется в соответствии с последней должностью, которую он занимал до получения травмы, контузии или увечья.

Он может рассчитывать на дополнительное вознаграждение и единовременную денежную помощь. Так, согласно статье 16 этого закона

Если боец проходит лечение, независимо от причины: болезнь или ранение, денежное довольствие ему продолжают выплачивать. Это касается как времени пребывания в больнице (включая реабилитацию), так и официального отпуска для лечения. Однако важно учитывать временные рамки.

Сумма выплат военным во время лечения и реабилитации определяется с учетом типа ранения, продолжительности пребывания на лечении, а также статуса военнослужащего. Имеет значение, находится ли он на стационарном лечении, в лечебном отпуске или находится в распоряжении командира.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №168, которое регулирует некоторые выплаты военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время военного положения, военные имеют право на денежное обеспечение в течение всего периода лечения травм или заболеваний, возникших в процессе службы.

Если ранение считается тяжелым, то размер выплат зависит от степени тяжести травмы. Если в медицинских документах указано, что ранение тяжелое, то военному в течение всего лечения ежемесячно должны выплачивать денежное обеспечение в размере 100 000 гривен плюс должностной оклад.

Если во время лечения предоставляется отпуск по состоянию здоровья, а после него еще продолжается дополнительное лечение или реабилитация, то выплаты такого же размера должны продолжаться все это время. То есть военный с тяжелым ранением получает ежемесячно и 100 000 гривен, и свою должностную зарплату.

В первые четыре месяца с момента начала лечения военному начисляют зарплату, как и раньше, в соответствии с занимаемой должностью. Если же лечение затягивается более чем на четыре месяца, выплаты возможны только после заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) о необходимости продолжения лечения.

Такой осмотр обязательно должен быть проведен не позднее, чем через четыре месяца с начала пребывания на лечении. После этого выплаты осуществляются на основании приказа командира части, и продолжаться они могут максимум до года непрерывного лечения, независимо от того, это больница или лечебный отпуск.

Оплачивается ли реабилитация военнослужащих

Военнослужащий, получивший ранение, травму, контузию или увечье, связанные с защитой Украины, имеет право получать выплаты в размере 100 тысяч гривен во время прохождения реабилитации в стационарных медицинских учреждениях.

Сколько получает военный во время реабилитации

Чтобы получить выплаты военным во время реабилитации, прежде всего нужно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Если комиссия принимает решение о необходимости дальнейшего лечения или реабилитации, следующим шагом является подача рапорта о назначении соответствующей денежной помощи.

Обратиться с таким рапортом можно непосредственно к командованию своей части или в другой уполномоченный орган. Кроме того, подать рапорт можно и через официальное мобильное приложение Армия+.

К рапорту обязательно следует приложить два документа: справку формы №5 об обстоятельствах ранения, а также заключение военно-врачебной комиссии.

Если военнослужащий проходит реабилитацию за рубежом, то весь период его пребывания в медицинских учреждениях, включая время переездов между ними, считается непрерывным лечением. За это время ему также должны начисляться все предусмотренные выплаты.

Отдельно стоит позаботиться о сохранности всех медицинских документов: формы №100, справки формы №5, решения ВВК и других. Без этих подтверждений получить помощь будет сложно, ведь именно они являются главным доказательством вашего права на выплаты.

Выплаты военным во время лечения: кому начисляют боевые

Отдельно речь идет о выплатах так называемых “боевых”, а именно дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях. Речь идет о 100 тыс. грн.

Если ранение или травма, с которой военный проходит лечение, связаны с защитой Родины, то, кроме обычного денежного обеспечения, ему должны начислять и “боевые”. Это касается времени пребывания в стационаре (в том числе за рубежом) или во время отпуска для лечения в случае тяжелого ранения.

Однако есть нюансы. Основным документом для получения “боевых” является справка формы №5 об обстоятельствах травмы. Она выдается в воинской части и должна содержать четкую формулировку, что ранение связано именно с защитой Украины. Если в справке это не указано, то дополнительное вознаграждение не начисляется.

Кроме того, в справке должно быть указано, что боец был в средствах индивидуальной защиты, не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не совершил уголовного правонарушения и не нанес себе вред умышленно. Если хотя бы один из этих пунктов нарушен, то дополнительное вознаграждение не выплатят.

После выписки из больницы выплата 100 тысяч гривен (боевых) возможна только в случае, если боец направлен в отпуск для лечения тяжелого ранения. И это должно быть четко прописано в заключении ВЛК. Если же ранение не признано тяжелым, то выплата прекращается.

Даже если военнослужащий снова попадает на лечение по той же причине, повторное стационарное пребывание из-за старого ранения, контузии или травмы, то выплаты при таких условиях также предусмотрены. Главное, чтобы это было обосновано медицинскими показаниями, и ранение было официально связано с защитой государства.

Что делать в случае прекращения выплат

Если же боец не получает денежное обеспечение или дополнительное вознаграждение после ранения, следует действовать через рапорт. Его нужно написать на имя командира и обязательно приложить копию справки о ранении.

В случае отказа можно обратиться на горячую линию Минобороны или за помощью к юристам. Судебная практика доказывает: если есть законные основания, военнослужащим удается добиться выплат даже через суд.

Источник: Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины

