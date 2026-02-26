Европейский банк реконструкции и развития снизил прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году до 2,5% вместо ранее ожидавшихся 5%.

Об этом говорится в отчете Региональные экономические перспективы (REP), обнародованном утром в четверг.

– В предварительном отчете предполагалось прекращение огня и выигрыш от послевоенной реконструкции, что позволило прогнозировать рост на 5,0% в 2026 году, – отметил банк.

Согласно новым оценкам, при условии, что война будет продолжаться в течение 2026 года, экономика Украины вырастет на 2,5% в этом году, а в 2027 году – до 4,0%.

В ЕБРР отметили, что, несмотря на войну России против Украины, стране удается сохранять макроэкономическую стабильность.

Рост реального ВВП, медленный в начале прошлого года, ускорился до 3,0% в конце 2025 года, что обеспечило годовой показатель на уровне 2,0%.

По данным банка, в третьем квартале экономика выросла на 2,1% в годовом исчислении, а в четвертом – на 3,0% по сравнению с 0,8% в первом полугодии.

В отчете также отмечается, что заключение мирного соглашения в начале 2026 года могло бы существенно улучшить экономические перспективы.

В то же время, дефицит электроэнергии, ограничение рабочей силы и слабость аграрного производства остаются ключевыми краткосрочными рисками для экономики.

Ранее сообщалось, что Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня CCC, выведя его из статуса ограниченного дефолта.

