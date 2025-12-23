Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній валюті до рівня CCC, вивівши його зі статусу обмеженого дефолту.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті агентства.

Fitch вивело Україну зі статусу обмеженого дефолту

У Fitch пояснюють рішення успішною реструктуризацією боргових зобов’язань України та поступовим відновленням довіри з боку міжнародних кредиторів.

Одним із ключових чинників стало нормалізоване співробітництво з зовнішніми комерційними інвесторами, зокрема згода 99% власників ВВП-варрантів на їх обмін на нові облігації серії C.

Загалом Україна вже реструктурувала близько 94% суверенного комерційного боргу.

Агентство також відзначило суттєву роль фінансової підтримки з боку Європейського Союзу.

Надання Україні кредитного пакета обсягом 90 мільярдів євро, за оцінкою Fitch, дозволить покрити державні фінансові потреби більш ніж на рік наперед і значно знизить короткострокові ризики для стабільності боргової позиції.

Окрему увагу у звіті приділено умовам повернення коштів ЄС. Погашення кредиту залежатиме від майбутніх обставин і, зокрема, можливе лише у разі отримання Україною компенсації за збитки, завдані Росією.

У Fitch зазначають, що такий підхід створює прецедент для репарацій, які вже отримали підтримку Генеральної асамблеї ООН.

Аналітики агентства наголошують, що досягнення політичного врегулювання війни шляхом переговорів без порушення суверенітету України могло б істотно знизити геополітичні ризики.

Це, своєю чергою, посилило б бюджетну та зовнішню стійкість держави й сприяло подальшій макрофінансовій стабілізації.

Оновлення рейтингу Fitch розглядається як важливий сигнал для міжнародних фінансових ринків.

Воно свідчить про те, що Україна навіть в умовах повномасштабної війни з Росією зберігає статус відповідального та прогнозованого позичальника.

Європейська підтримка, глибока реструктуризація боргу та перспектива репарацій формують підґрунтя для подальшого фінансового відновлення країни.

