Перекресток — это один из самых опасных участков дороги, где интенсивность транспортных потоков и количество потенциальных конфликтных ситуаций значительно возрастают.

Именно поэтому правила дорожного движения устанавливают четкие ограничения по маневрированию на перекрестках и непосредственно перед ними. Одним из таких ограничений является запрет обгона.

предусмотрен ли штраф за обгон на перекрестке и сколько придется заплатить водителям в случае нарушения.

Существует ли штраф за обгон на перекрестке

Согласно действующим ПДД Украины, обгон на перекрестках и непосредственно перед ними запрещен. Это правило прописано в пункте 14.6 (а) Правил дорожного движения.

Запрет обгона на перекрестках обусловлен несколькими ключевыми факторами, направленными на обеспечение безопасности дорожного движения:

Приближаясь к перекрестку, видимость ограничена зданиями, насаждениями, рельефом местности или транспортными средствами, ожидающими очереди для проезда. Обгон в таких условиях значительно повышает риск неожиданного появления других участников движения, пешеходов или велосипедистов.

На перекрестке водители осуществляют различные маневры: повороты налево или направо, развороты, движение прямо. Обгон создает дополнительную опасность, поскольку водитель, которого обгоняют, может не ожидать такого маневра и начать движение, что приведет к столкновению.

Транспортные средства, приближающиеся к перекрестку, снижают скорость или останавливаются, чтобы пропустить других участников движения или дождаться сигнала светофора. Обгон в этот момент может привести к опасному сокращению дистанции и столкновению.

Неудачный или необдуманный обгон на перекрестке может заблокировать движение другим транспортным средствам, вызвать пробки и усложнить проезд.

Могут ли оштрафовать за обгон на перекрестке

Нарушение требований пункта 14.6 (а) ПДД, то есть осуществление обгона на перекрестке, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП).

Штраф за обгон на перекрестке, сумма:

Согласно действующему законодательству, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан, что на данный момент составляет 510 грн.

Но в случае, если обгон на перекрестке повлек создание аварийной обстановки, то есть заставил других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры для обеспечения безопасности, размер штрафа может быть значительно больше и составлять восемьдесят пять необлагаемых минимумов доходов граждан, что на данный момент составляет 1445 грн. Также предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

