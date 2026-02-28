Перехрестя – це одна з найнебезпечніших ділянок дороги, де інтенсивність транспортних потоків та кількість потенційних конфліктних ситуацій значно зростають.

Саме тому правила дорожнього руху встановлюють чіткі обмеження щодо маневрування на перехрестях та безпосередньо перед ними. Одним із таких обмежень є заборона обгону.

Факти ICTV дізнавалися, чи передбачений штраф за обгін на перехресті та скільки доведеться заплатити водіям у разі порушення.

Чи існує штраф за обгін на перехресті

Згідно з чинними ПДР України, обгін на перехрестях та безпосередньо перед ними заборонений. Це правило прописано в пункті 14.6 (а) Правил дорожнього руху.

Заборона обгону на перехрестях зумовлена кількома ключовими факторами, спрямованими на гарантування безпеки дорожнього руху:

Наближаючись до перехрестя, видимість обмежена будівлями, насадженнями, рельєфом місцевості або транспортними засобами, що очікують черги для проїзду. Обгін у таких умовах значно підвищує ризик несподіваної появи інших учасників руху, пішоходів або велосипедистів.

На перехресті водії здійснюють різноманітні маневри: повороти ліворуч чи праворуч, розвороти, рух прямо. Обгін створює додаткову небезпеку, оскільки водій, якого обганяють, може не очікувати такого маневру і розпочати рух, що призведе до зіткнення.

Транспортні засоби, що наближаються до перехрестя, знижують швидкість або зупиняються, щоб пропустити інших учасників руху або дочекатися сигналу світлофора. Обгін у цей момент може призвести до небезпечного скорочення дистанції та зіткнення.

Невдалий або необдуманий обгін на перехресті може заблокувати рух іншим транспортним засобам, спричинити затори та ускладнити проїзд.

Чи можуть оштрафувати за обгін на перехресті

Порушення вимог пункту 14.6 (а) ПДР, тобто здійснення обгону на перехресті, тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Штраф за обгін на перехресті, сума:

Згідно з чинним законодавством, за таке порушення передбачено штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на даний момент становить 510 грн.

Але у випадку, якщо обгін на перехресті спричинив створення аварійної обстановки, тобто змусив інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів для забезпечення безпеки, розмір штрафу може бути значно більшим і становити вісімдесят п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на даний момент становить 1445 грн. Також передбачено позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

