В Украине с 1 марта ожидается повышение пенсий — индексация составит 12,1%.

Факты ICTV рассказывают, какие изменения в выплатах пенсий ожидаются с 1 марта.

Перерасчет пенсий с 1 марта

По словам министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина, бюджет Пенсионного фонда на 2026 год сбалансирован и бездефицитный и составляет более 1,2 трлн грн. С 1 марта предусмотрена индексация пенсий на 12,1%, заявил министр.

Бюджет Пенсионного фонда на этот год предусматривает средний размер пенсии в размере 6,5 тыс. грн. В то же время более 4,3 млн пенсионеров имеют пенсию по возрасту ниже 6 тыс. грн.

По словам Улютина, Минсоцполитики разрабатывает законопроект о новой пенсионной модели, в рамках которой будет предусмотрена гарантированная базовая выплата не ниже 6 тыс. грн. Также солидарная часть с прямой связью между взносами и пенсией без влияния случайных факторов, таких как год выхода на пенсию, говорит Денис Улютин.

Показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции 2025 года.

Перерасчет пенсий будет происходить автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Напомним, что индексация пенсий в Украине предусмотрена законом Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Это механизм компенсации для пенсионеров за рост цен и зарплат. Из-за финансового кризиса в 2014-2016 годах индексацию остановили, а после пенсионной реформы 2017 года возобновили.

С тех пор повышение пенсий пенсионерам происходит ежегодно с 1 марта. Механизм индексации привязали к инфляции и росту средней зарплаты.

Пенсии с 1 марта: выплаты семьям погибших или пропавших без вести военных

По словам главы правительства Юлии Свириденко, с 1 марта 2026 года государство увеличит минимальные выплаты семьям погибших или пропавших без вести военных.

Каждый нетрудоспособный член семьи (например, родители, жена или муж, а также дети погибшего военного) будет получать не менее 12 810 грн в месяц. Сейчас минимальная сумма выплат для таких членов семьи — 7 800 грн, то есть выплаты вырастут.

Увеличат минимальную пенсионную выплату для семей погибших защитников, если пенсию или государственную помощь получают двое и более членов семьи (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа). В таком случае каждый член семьи будет иметь не менее 10 020 грн в месяц вместо нынешних 6 100 грн.

С 1 марта 2027 года эти выплаты будут ежегодно увеличиваться, подчеркнула Юлия Свириденко.

Пенсии с 1 марта: кому не повысят

Индексация пенсий с 1 марта не коснется прокуроров, судей в отставке, получателей максимальной пенсии (25 950 грн) и тех, чьи пенсии уже ранее подтянули до минимального гарантированного уровня, подчеркнул министр соцполитики Денис Улютин.

Напомним, что с 1 января в Украине уже повышали пенсии. Это связано с увеличением минимальной заработной платы с 8 000 грн до 8 647 грн. Именно повышение минимальной зарплаты является основанием для перерасчета минимальной пенсии для неработающих лиц в возрасте от 65 лет, имеющих страховой стаж: 30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин.

Поэтому с 1 января 2026 года минимальная пенсия не может быть меньше 3 458,80 грн.

Стоит заметить, что с ростом минимальной зарплаты увеличились ежемесячные выплаты для тех, кто имеет особые заслуги перед Родиной:

Героям Украины;

кавалерам государственных орденов Богдана Хмельницкого, За мужество, Княгини Ольги;

лицам, награжденным знаком отличия президента Украины Крест боевых заслуг.

По состоянию на начало 2026 года минимальная пенсия выросла до 2 595 грн, а максимальная пенсия составляет 25 950 грн.

