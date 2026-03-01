С 1 марта 2026 года базовые тарифы на коммунальные услуги для населения останутся без изменений. Фиксированные цены на газ, электроэнергию и тепло будут действовать до окончания отопительного сезона 2024–2025 годов.

Факты ICTV собрали актуальные тарифы на свет, газ, воду и отопление, которые будут действовать в марте.

Тарифы на электроэнергию с 1 марта

Правительство продлило действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО), позволяющего удерживать цену на электроэнергию для населения на фиксированном уровне. Соответствующие изменения в постановление №483 были приняты 22 октября 2025 года.

Для бытовых потребителей тариф на свет останется на уровне 4,32 грн за 1 кВт·ч. Он будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Также сохраняются льготные тарифы:

Для домохозяйств с электроотоплением — 2,64 грн/кВт·ч (при потреблении до 2 000 кВт·ч в месяц в пределах отопительного сезона).

— 2,64 грн/кВт·ч (при потреблении до 2 000 кВт·ч в месяц в пределах отопительного сезона). Для двухзонных счетчиков — в ночное время (23:00–07:00) электроэнергия стоит 2,16 грн/кВт·ч.

— в ночное время (23:00–07:00) электроэнергия стоит 2,16 грн/кВт·ч. Для трехзонных счетчиков — в ночные часы минимальной нагрузки тариф составляет 1,73 грн/кВт·ч, а в пиковые часы действуют повышенные коэффициенты.

Тариф на газ в марте

Кабмин продлил действие специальных обязанностей на рынке природного газа до 31 марта 2026 года. Это означает, что тариф для населения не изменится.

Для бытовых потребителей — 7 420 грн за 1 000 кубометров (7,42 грн за куб).

Для бюджетных учреждений — 16 390 грн за 1 000 кубометров, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Тариф на газ для населения от компании Нафтогаз составляет 7,96 грн и будет действовать до 30 апреля 2026 года. Газ для 98% украинских бытовых потребителей – более 12 млн домохозяйств – поставляет ГК Нафтогаз Украины.

Тарифы на воду в марте

Тарифы на холодную воду в разных регионах Украины существенно отличаются.

Так, в Виннице тариф на холодную воду составляет 15,744 грн за куб, а водоотведение – 9,876 грн за куб.

В Днепре тарифы на централизованное снабжение холодной водой колеблются от 26,112 грн до 18,156 грн за куб. Тарифы на водоотведение от 12,696 грн до 13,200 грн.

По состоянию на начало 2026 года жители Тернополя платят в совокупности за централизованное водоснабжение и водоотведение 36,7 грн за 1 кубометр.

В Киеве тариф на водоотведение и водоснабжение в совокупности составляет 30,384 грн за куб. В Житомире за эти услуги нужно платить 37,536 грн за куб.

В Луцке тарифы на централизованное снабжение холодной водой и водоотведение вместе составят 28,416 грн за куб. В Одессе – 35,160 грн за м. куб.

В Запорожье общая стоимость 1 куб. м воды составляет 28,368 грн: водоснабжение — 17,808 грн и водоотведение — 10,56 грн за куб.

Тарифы на отопление

По состоянию на 24 декабря 2025 года средний по Украине тариф на производство тепловой энергии для населения составляет 1 670,12 грн/Гкал без НДС, сообщили в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Согласно информации Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, тариф на производство тепловой энергии для населения колеблется от 806,88 грн до 2 816,90 грн.

Для нужд учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета, 3 237,18 грн/Гкал без НДС.

