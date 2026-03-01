З 1 березня 2026 року базові тарифи на комунальні послуги для населення залишаться без змін. Фіксовані ціни на газ, електроенергію та тепло діятимуть до завершення опалювального сезону 2024–2025 років.

Факти ICTV зібрали актуальні тарифи на світло, газ, воду та опалення, які діятимуть у березні.

Тарифи на електроенергію з 1 березня

Уряд продовжив дію механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО), що дозволяє утримувати ціну на електроенергію для населення на фіксованому рівні. Відповідні зміни до постанови №483 ухвалили 22 жовтня 2025 року.

Для побутових споживачів тариф на світло залишиться на рівні 4,32 грн за 1 кВт·год. Він діятиме до 30 квітня 2026 року.

Також зберігаються пільгові тарифи:

Для домогосподарств з електроопаленням — 2,64 грн/кВт·год (за споживання до 2 000 кВт·год на місяць у межах опалювального сезону).

Для двозонних лічильників — у нічний час (23:00–07:00) електроенергія коштує 2,16 грн/кВт·год.

Для тризонних лічильників — у нічні години мінімального навантаження тариф становить 1,73 грн/кВт·год, а в пікові години діють підвищені коефіцієнти.

Тариф на газ у березні

Кабмін продовжив дію спеціальних обов’язків на ринку природного газу до 31 березня 2026 року. Це означає, що тариф для населення не зміниться.

Для побутових споживачів — 7 420 грн за 1 000 кубометрів (7,42 грн за куб).

Для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 кубометрів, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Тариф на газ для населення від компанії Нафтогаз складає 7,96 грн і діятиме до 30 квітня 2026 року. Газ для 98% українських побутових споживачів – понад 12 млн домогосподарств – постачає ГК Нафтогаз України.

Тарифи на воду у березні

Тарифи на холодну воду в різних регіонах України суттєво відрізняються.

Так, у Вінниці тариф на холодну воду складає 15,744 грн за куб, а водовідведення – 9,876 грн за куб.

У Дніпрі тарифи на централізоване постачання холодної води коливаються від 26,112 грн до 18,156 грн за куб. Тарифи на водовідведення від 12,696 грн до 13,200 грн.

Станом на початок 2026 року мешканці Тернополя сплачують разом за централізоване водопостачання та водовідведення 36,7 грн за 1 кубометр.

У Києві тариф на водовідведення та водопостачання разом становить 30,384 грн за куб. У Житомирі за ці послуги треба сплачувати 37,536 грн за куб.

У Луцьку тарифи на централізоване постачання холодної води та водовідведення разом становитимуть 28,416 грн за куб. В Одесі – 35,160 грн за м. куб.

У Запоріжжі загальна вартість 1 куб. м води становить 28,368 грн: водопостачання — 17,808 грн та водовідведення — 10,56 грн за куб.

Тарифи на опалення

Станом на 24 грудня 2025 року середній по Україні тариф на виробництво теплової енергії для населення становить 1 670,12 грн/Гкал без ПДВ, повідомили у Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до інформації Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, тариф на виробництво теплової енергії для населення коливається від 806,88 грн до 2 816,90 грн.

Для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, 3 237,18 грн/Гкал без ПДВ.

