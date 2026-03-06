В конце февраля украинцы получили выплаты по программе национального кэшбэка. Речь идет о средствах, начисленных за покупки, совершенные в декабре. Однако для части граждан эта выплата стала неожиданностью, и не потому, что деньги пришли, а потому, что они поступили только за один месяц.

Будет ли выплата национального кэшбэка за январь, читайте в нашем материале.

Почему не приходит кэшбэк за январь

В феврале украинцы должны были получить выплаты сразу за два месяца, а именно за декабрь и январь. Именно так было в прошлом году, поэтому многие участники программы ожидали двойного начисления.

Однако на карты поступили только деньги за декабрь. Это вызвало волну вопросов среди пользователей программы, ведь многие рассчитывали на большую сумму.

Кэшбэк за январь: когда будет выплата

Однако в Дія заверили, что средства за январь украинцы все же получат.

— Кэшбэк за январь будет! Точные даты выплат январского кэшбэка еще уточняются. Однако он уже готовится вслед за декабрьскими начислениями и совсем скоро также будет на вашей карте, — сообщили в Дія.

В то же время в сообщении не называют конкретных дат, когда выплатят кэшбэк за январь. В Дія объясняют, что точных сроков еще не знают, поскольку Министерство экономики пока не сообщило окончательный график перечисления средств.

Несмотря на это, сам факт предстоящей выплаты уже подтвержден. Поэтому ожидаем сообщения от Минэкономики, когда будет выплата кэшбэка за январь.

Что такое национальный кэшбэк

Национальный кэшбэк — это государственная программа поддержки потребителей и украинского бизнеса. Ее суть заключается в том, что граждане получают частичный возврат средств за покупки украинских товаров.

Деньги начисляются на специальную банковскую карту после оплаты товаров, участвующих в программе. Полученные средства нельзя снять наличными, но их разрешено тратить на новые покупки.

Напомним, что с 1 марта начинает действовать обновленная система дифференцированного кэшбэка. Она предусматривает возврат 15% стоимости на непродовольственные товары, а также на сыры и отдельные позиции бакалейной продукции.

В то же время 5% кэшбэка будут начисляться за покупки продуктов питания (за исключением твердых и мягких сыров), безалкогольных напитков, аптечных товаров и продукции для сада и огорода.

В последнее время перечень магазинов, где доступна оплата кэшбэком, существенно расширился. Если в начале программы таких точек было относительно немного, то теперь к ней постепенно присоединяются крупные торговые сети.

В частности, потратить начисленные средства можно в магазинах таких сетей, как АТБ и Varus. Полный перечень магазинов здесь.

