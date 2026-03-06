Руководящий комитет Ukraine Investment Framework объявил о новом пакете инвестиций для Украины на сумму €1,5 млрд.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представительство ЕС в Украине.

Новый пакет инвестиций для Украины

Ukraine Investment Framework — это инвестиционный механизм, созданный для поддержки восстановления Украины. Он является частью программы Евросоюза Ukraine Facility и имеет целью привлечь государственные и частные инвестиции.

Часть средств направят на развитие технологий двойного назначения и стратегических отраслей. О таком финансировании Еврокомиссия заявляла еще в ноябре прошлого года.

В целом программы на €1,5 млрд должны помочь привлечь еще около €3,4 млрд инвестиций. Деньги планируют направить на поддержку ключевых секторов — энергетики, образования, связи, сельского хозяйства и малого бизнеса. Также предусмотрено финансирование строительства укрытий в учебных заведениях.

Новые программы будут реализовывать международные финансовые учреждения. Среди них — те, которые уже работают с Еврокомиссией в Украине, в частности ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), МБРР (Международный банк реконструкции и развития), KfW (государственный банк правительства Германии) и МФК. К сотрудничеству также присоединятся новые партнеры: Finnvera, BPIFrance и CDP.

В представительстве ЕС напомнили, что на данный момент Ukraine Investment Framework уже выделил €8,4 млрд, что составляет 90% от общего бюджета механизма. Ожидается, что эти средства помогут привлечь до €25,2 млрд инвестиций в экономику Украины.

24 февраля Великобритания объявила о новом пакете военной, гуманитарной и восстановительной помощи Украине. Дополнительное финансирование в размере £20 млн пойдет на поддержку украинской энергосистемы, ремонт и защиту энергосетей и обеспечение дополнительных мощностей генерации.

