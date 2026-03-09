В партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предлагают арестовать изъятые активы Ощадбанка до завершения расследования.

Венгрия хочет арестовать изъятые деньги Ощадбанка

По информации издания Telex, соответствующий законопроект подал лидер фракции правящей партии Венгрии Фидес Мате Кочиш.

В документе законопроекта предлагают считать активы Ощадбанка фактически конфискованными, пока продолжается проверка Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии.

Сейчас смотрят

В Венгрии настаивают, что законопроект следует быстро рассмотреть. Это объясняют тем, что перед выборами венгерский парламент соберется лишь на несколько дней.

Как утверждает Кочиш, способ транспортировки денег и золота, а также лица, которые перевозили их, якобы могут представлять потенциальный риск для национальной безопасности Венгрии.

В случае принятия документ обяжет следствие идентифицировать инкассаторов украинского финансового учреждения, проанализировать их связи с криминальным или террористическим подпольем.

Также в законопроекте предлагают установить, использовались ли вывезенные денежные средства и золото на территории Венгрии, а также цель этих финансовых операций.

Реакция Украины на законопроект Венгрии

В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что законопроект о фактической легализации изъятия денег и ценностей Ощадбанк лишь подтверждает отсутствие законных оснований для действий Венгрии.

– Это фактическое признание того, что действия Венгрии не имеют никаких законных оснований. Они только добавляют беззаконие к беззаконию, – утверждает глава МИД Украины.

Сибига заявил, что Украина будет настаивать на наказании всех виновных в присвоении средств и жестоком обращении с семью украинскими гражданами.

По его словам, такие действия являются грубым нарушением Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях.

5 марта Ощадбанк сообщил о похищении своих семи сотрудников, двух инкассаторских машин и ценностей на территории Венгрии. Речь идет о примерно $40 млн, €35 млн и девяти кг золота.

Вскоре семеро граждан Украины вернулись домой. Однако в Ощадбанке выступили с требованием, чтобы Венгрия вернула два инкассаторских автомобиля и ценности, которые в них перевозились.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.