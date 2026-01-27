Из-за обстрелов России многие украинцы потеряли свое жилье. Для людей, которые оказались в затруднительном положении и не имеют возможности восстановить дом самостоятельно, государство выплачивает компенсацию на ремонт или восстановление разрушенного имущества.

Но что делать, если жилье оформлено на несколько человек? Кто подает заявление и нужно ли согласие всех совладельцев, читайте в нашем материале.

Как получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье, если оно находится в совместной собственности

Существует существенная разница между ситуацией, когда жилье повреждено, и когда оно уничтожено полностью, ведь для этих случаев действуют разные правила.

Если жилье повреждено, то требуется согласие всех совладельцев. Это прямо предусмотрено подпунктом 7 пункта 13 Порядка предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий.

Следовательно, если имущество находится в совместной собственности, для получения компенсации на ремонт обязательно требуется подтверждение, что другие совладельцы не возражают.

Согласие можно предоставить в электронной форме через Дію или в бумажной форме с нотариально заверенной подписью для представления комиссии.

Если такого согласия нет, рассмотрение заявления могут приостановить. То есть без согласования между совладельцами средства на восстановление не предоставят.

Если дом оформлен на несколько человек — кто и как должен подать заявление на компенсацию за разрушенное жилье в Дія

В случае полного уничтожения объекта действует другое правило. Оно прописано в статье 4 Закона Украины О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества. Заявление может подать каждый совладелец отдельно или один из совладельцев.

Если обращается только один, заявление считается поданным от имени всех, если другие не подали возражений. Размер компенсации определяют пропорционально доле каждого в праве собственности.

Кто должен подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье, если дом оформлен на несколько человек, среди которых есть ребенок

В таком случае все происходит через законного представителя. Когда жилье повреждено, получателем средств определяют одного совершеннолетнего дееспособного совладельца, но согласие на это дает представитель ребенка или недееспособного лица.

Когда жилье уничтожено, то компенсацию может получить:

один из взрослых совладельцев

или законный представитель ребенка

Представитель также имеет право подать возражение, если не согласен, чтобы деньги получал другой совладелец. В таком случае выплата может делиться между ними в соответствии с долями.

Речь идет о тех, кто официально записан в правоустанавливающих документах. Это не касается ситуаций, где право общей совместной собственности возникает автоматически, например, у супругов без выделенных долей.

