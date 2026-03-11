В Брюсселе рассматривается альтернативный механизм финансирования Украины на случай, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать согласование кредита на 90 млрд евро.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

ЕС рассматривает альтернативный способ финансирования Украины

По словам двух европейских дипломатов, в Евросоюзе уже подготовили план, который позволит предоставить Украине, по крайней мере, часть необходимых средств для обороны и других нужд, если решение по крупному кредиту будет оставаться заблокированным.

На саммите ЕС в Брюсселе на следующей неделе лидеры блока планируют снова попытаться убедить премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо поддержать первоначальную договоренность о кредите в 90 млрд евро для Украины.

В то же время, страны Балтии и Северной Европы готовятся к альтернативному сценарию. Если компромисс достичь не удастся, они предлагают обеспечить Украину средствами по меньшей мере на первую половину 2026 года.

Один из собеседников, участвующий в обсуждениях, отметил, что речь идет примерно о 30 млрд евро.

Эти средства могут быть предоставлены в виде двусторонних ссуд, что позволит обойти необходимость единодушного решения всех государств ЕС.

Также министр финансов Нидерландов Ээлко Хейнен сообщил коллегам, что Гаага планирует предоставлять Украине по 3,5 млрд. евро двусторонней поддержки ежегодно до 2029 года.

Идею двустороннего финансирования обсуждали еще перед декабрьским саммитом ЕС. Тогда от нее отказались в пользу попытки принять общий кредит, чтобы сохранить впечатление европейского единства.

Однако теперь, когда время ограничено, а Украина нуждается в средствах и определенности, этот вариант снова рассматривают как один из возможных.

По данным источников, сейчас у Украины достаточно средств для покрытия неотложных нужд примерно до начала мая.

Ситуацию временно стабилизировал заем Международного валютного фонда на 8,1 млрд долларов, утвержденный в конце февраля, с которого сразу был предоставлен транш в 1,5 млрд. долларов.

Без этого финансирование, по словам собеседников, средства могли бы закончиться уже в конце марта, что поставило бы Украину в более сложное положение.

В ряде европейских столиц и в Киеве также внимательно следят за политической ситуацией в Венгрии в преддверии выборов 12 апреля. Социологические опросы позволяют предполагать, что Виктор Орбан может потерять власть.

Его оппонент Петер Мадяр, по оценкам собеседников, вероятно, не будет блокировать общий кредит для Украины, особенно если будет решен вопрос транзита российской нефти через трубопровод Дружба или предложены другие компромиссные решения со стороны ЕС.

Среди таких возможных шагов называют, в частности, размораживание части европейских фондов для Венгрии или согласование запроса Будапешта на 16 млрд. евро через программу SAFE.

В то же время, словацкого премьера Роберта Фицо в Брюсселе считают меньшим препятствием для принятия решения, чем венгерского лидера.

