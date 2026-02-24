Очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола підписала виділення кредиту від ЄС для України розміром у €90 млрд у 2026 та 2027 роках. В Європейському Союзі розраховують забезпечити Україні перший оборонний пакет до Великодня.

Кредит для України на €90 млрд від ЄС

За словами Роберти Мецоли, підписано два з трьох документів, які стосуються позики для України.

Після схвалення Європарламентом Рада ЄС 24 лютого остаточно затвердила два документи. Однак Угорщина продовжує блокувати третій – зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу.

Як зазначила очільниця Європарламенту, гроші спрямують на:

забезпечення стабільної роботи ключових держслужб;

підтримку обороноздатності України;

захист спільних інтересів безпеки, свободи України та ЄС;

встановлення справедливого та довгострокового миру;

гарантування європейського майбутнього України.

– Сьогодні ми офіційно ухвалили регламенти щодо позики на підтримку України та механізму для України, – заявила заступниця міністра у справах Європи головуючого в ЄС Кіпру Марілена Рауна.

За її словами, Європейський Союз повинен рішуче підтримувати Україну, коли Росія посилює удари по критичній ключовій інфраструктурі та загострює саме гуманітарні потреби.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу в Києві заявила, що ЄС розраховує до Великодня забезпечити Україні перший оборонний пакет, профінансований з кредиту на €90 млрд.

Вона запевнила, що процедурні перешкоди з боку Будапешта не зупинять фінансову допомогу для України. За її словами, уже сформовано пріоритетний пакет озброєнь, спрямований на інтеграцію оборонно-промислових комплексів України та ЄС.

– Кредит погоджили лідери 27 країн-членів на Європейській раді. Вони дали слово. Це слово не можна порушити. Ми забезпечимо рішення з цим кредитом у той чи інший спосіб. У нас є різні варіанти. Ми ними скористаємося, – стверджує вона.

Нещодавно Угорщина заблокувала виділення Україні €90 млрд кредиту від ЄС, аргументуючи це зупинення транзиту російської нафти через Дружбу.

В українському МЗС ці звинувачення назвали нелогічними, нагадавши, що Будапешт ще в січні поінформували про пошкодження нафтопроводу в Бродах внаслідок російського обстрілу.

