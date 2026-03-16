Керівництву Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби доручили продовжити моніторинг рівня цін на пальне на українському ринку і реагувати за потреби у випадку виявлення порушень, не перешкоджаючи роботі бізнесу.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками наради з операторами паливного ринку за участі Мінекономіки, Міненерго, Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби.

Свириденко про ціни на пальне в Україні

– Наша мета – забезпечити пальним усіх споживачів. Пріоритетом залишається безперебійне постачання для Сил Оборони та екстрених служб, а також для сільськогосподарських виробників у звʼязку з початком посівної, – сказала Свириденко.

За її словами, представники найбільших мереж автозаправних станцій (АЗС) поінформували про запаси пального та закордонні постачання, які передбачені на квітень.

Станом на зараз, стверджує прем’єр-міністерка України, ринок забезпечений ресурсами у достатній кількості. Водночас зараз спостерігається спадання ажіотажу, наголосила Свириденко.

Вона зазначила, що державна компанія Укрнафта, яка входить до Групи Нафтогаз, продовжує тримати орієнтир цін на бензин та дизель для ринку з урахуванням світових змін через ситуацію на Близькому Сході.

Окремо прем’єр-міністерка доручила керівництву Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби продовжити моніторинг рівня цін на українському ринку і реагувати за потреби у разі порушень, але без перешкод роботи бізнесу.

За її словами, з керівниками ключових операторів узгодили подальші спільні кроки для стабільної ситуації на ринку.

Додатково уряд готує нові адресні програми для підтримки людей в умовах зростання світових цін на нафту, стверджує Свириденко.

Як пояснила прем’єр-міністерка України, йдеться про одноразову допомога в розмірі 1,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій громадян та компенсацію витрат на пальне в межах програми Національний кешбек.

