Верховная Рада Украины не поддержала законопроект №14025, касающийся налогообложения доходов, полученных через электронные платформы.

Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания Верховной Рады во вторник, 10 марта.

Рада отклонила законопроект о налогообложении платформ

Соответствующий законопроект поддержали только 168 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Сейчас смотрят

В то же время в Раде провалили предложения о повторном первом чтении и возвращении на доработку правительству.

Как сказал министр финансов Украины Сергей Марченко, в законопроекте предусматривалось, что Государственной налоговой службе (ГНС) будет передаваться информация о доходах резидентов, полученных через цифровые платформы.

По его мнению, важно, что сейчас такие доходы подлежат налогообложению по ставке 18%, однако ее предлагалось сделать в размере 5%.

Как утверждает Марченко, в законопроекте хотели сделать налоговый минимум на уровне 38,5 тыс. грн.

Принятие законопроекта №14025 было одним из предварительных условий, которое вскоре стало структурным маяком новой четырехлетней программы финансирования Международного валютного фонда.

27 февраля Совет директоров МВФ утвердил программу расширенного финансирования EFF для Украины на $8,1 млрд, которая предусматривала 12 маяков, в частности, НДС для физических лиц-предпринимателей и налогообложение посылок.

3 марта премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Украина получила первый транш в размере $1,5 млрд в рамках программы расширенного финансирования EFF от МВФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.