Міністерство фінансів України опублікувало великий податковий законопроєкт, який передбачає зміни для підприємців, онлайн-заробітків і міжнародних покупок.

ПДВ для ФОПів

Документ, зокрема, пропонує зобов’язати фізичних осіб-підприємців (ФОП) на спрощеній системі реєструватися платниками ПДВ (платниками податку на додану вартість), якщо їхній річний дохід перевищує 4 млн грн. Нові правила можуть запрацювати з 1 січня 2027 року.

Для таких ФОПів обіцяють перехідний період: звітність раз на квартал і символічні штрафи в 1 грн за перші п’ять порушень протягом 2027 року.

Йдеться про порушення термінів реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або порушення правил нарахування і сплати грошового зобов’язання.

Також у законопроєкті йдеться про зміну підходу до військового збору. Його пропонують залишити не лише на час воєнного стану, а й до завершення реформи армії за рішенням Верховної Ради. Для ФОПів першої, другої та четвертої груп ставка може становити 10% від мінімальної зарплати (приблизно 850 грн), а для третьої групи — 1% від доходу.

Окремий блок у законопроєкті стосується доходів із цифрових платформ, таких як сервіси перевезень чи онлайн-майданчики оголошень. Зараз такі доходи оподатковуються за ставкою 18%, але Мінфін пропонує знизити її до 5%, а також не оподатковувати доходи до еквівалента €2 тис. на рік.

Водночас платформи зобов’яжуть передавати інформацію про доходи користувачів до податкових органів і виступати податковими агентами.

Оподаткування міжнародних посилок

Ще одна зміна — оподаткування міжнародних посилок. Пропонується запровадити спеціальні правила для товарів вартістю до €150, придбаних онлайн за кордоном. Водночас посилки до €45 для особистого користування планують і надалі не обкладати ПДВ.

Крім того, документ передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну податковою інформацією, що дозволить відстежувати доходи українців за кордоном.

У Мінфіні зазначають, що ухвалення законопроєкту може принести державному бюджету близько 60 млрд грн щороку. Ініціатива також пов’язана з домовленостями України з Міжнародним валютним фондом.

Водночас це лише законопроєкт — його ще має розглянути Верховна Рада. Раніше парламент уже не підтримав окрему ініціативу щодо оподаткування доходів із цифрових платформ.

