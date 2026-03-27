У рамках програми Кешбек на пальне громадянам щодня нараховується близько 20 млн грн компенсацій.

Кешбек на пальне в Україні: як реалізується програма

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства відзначають високий інтерес українців до програми Кешбек на пальне.

– Стосовно програми кешбеку на паливо. Зараз програма коштує 20 млн грн на день. Ми бачимо, що її використовують люди, які дійсно цього потребують. Ці гроші адресні – вони йдуть людям і марковані, їх використовують на погашення комуналки, – повідомив очільник міністерства Олексій Соболев.

У відомстві також спростували поширену думку, що програмою користуються переважно власники дорогих авто. Виплати обмежені сумою до 1 000 грн на місяць на одну особу, що робить програму більш справедливою.

Програма стартувала 20 березня і діятиме до 1 травня 2026 року. Кошти автоматично нараховуються під час оплати пального карткою в межах Національного кешбеку, а витратити їх можна на базові потреби — від комуналки до ліків чи продуктів.

