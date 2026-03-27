В Минэкономики сообщили, когда украинцы получат нацкэшбэк за январь
- Выплата кэшбэка за январь началась 27 марта, средства получат более 4,1 млн пользователей Дії.
- С 1 марта Национальный кэшбэк работает по двум уровням: 15% на товары с высокой долей импорта и 5% на товары, в производстве которых доминируют украинские производители.
27 марта началась выплата кэшбэка за январь. Средства поступят гражданам, накопившим более 2 грн кэшбэка и выбравшим карты Национального кэшбэка для выплат в приложении Дія.
Всего кэшбэк за январь получат более 4,1 млн пользователей программы, сообщает Минэкономики.
С начала действия программы граждане приобрели товаров в рамках Национального кэшбэка на сумму более 67,38 млрд грн.
Программа работает стабильно и охватывает миллионы украинцев. Она стимулирует потребителей выбирать товары украинского производства.
Вскоре начнутся выплаты кэшбэка за февраль.
С 1 марта Национальный кэшбэк работает по обновленной дифференцированной модели. Она предусматривает два уровня кэшбэка:
- 15% начисляется на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта;
- 5% действует в сегментах, где украинские производители занимают сильные позиции.
Такой подход позволяет более точно направлять государственную поддержку и стимулировать спрос в категориях с потенциалом замещения импорта.
Узнать процент кэшбэка для конкретного товара можно на портале Сделано в Украине или с помощью сканера штрих-кодов в приложении Дія.
Кэшбэк на топливо стартовал з 20 марта
С 20 марта в рамках программы ввели кэшбэк на топливо. Украинцы могут получать компенсацию стоимости топлива, которое они покупают на АЗС, участвующих в программе:
- 15% на дизель;
- 10% на бензин;
- 5% на автогаз.
К программе уже присоединились более 150 сетей АЗС — от крупных операторов до локальных станций.
Полученные средства кэшбэка украинцы могут использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, приобретения продуктов питания украинского производства, медицинских изделий или лекарств украинского производства, покупки книг или другой печатной продукции, а также на благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ.
Присоединиться к программе Национальный кэшбэк может каждый желающий.
Для этого нужно:
- открыть карту для выплат в банке-партнере;
- определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях;
- в приложении Дія в разделе Сервисы выбрать карту для выплат Национального кэшбэка любого банка-партнера.
Кэшбэк начисляется только за безналичную оплату товаров, участвующих в программе.