27 марта началась выплата кэшбэка за январь. Средства поступят гражданам, накопившим более 2 грн кэшбэка и выбравшим карты Национального кэшбэка для выплат в приложении Дія.

Всего кэшбэк за январь получат более 4,1 млн пользователей программы, сообщает Минэкономики.

С начала действия программы граждане приобрели товаров в рамках Национального кэшбэка на сумму более 67,38 млрд грн.

Программа работает стабильно и охватывает миллионы украинцев. Она стимулирует потребителей выбирать товары украинского производства.

Вскоре начнутся выплаты кэшбэка за февраль.

С 1 марта Национальный кэшбэк работает по обновленной дифференцированной модели. Она предусматривает два уровня кэшбэка:

15% начисляется на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта;

5% действует в сегментах, где украинские производители занимают сильные позиции.

Такой подход позволяет более точно направлять государственную поддержку и стимулировать спрос в категориях с потенциалом замещения импорта.

Узнать процент кэшбэка для конкретного товара можно на портале Сделано в Украине или с помощью сканера штрих-кодов в приложении Дія.

Кэшбэк на топливо стартовал з 20 марта

С 20 марта в рамках программы ввели кэшбэк на топливо. Украинцы могут получать компенсацию стоимости топлива, которое они покупают на АЗС, участвующих в программе:

15% на дизель;

10% на бензин;

5% на автогаз.

К программе уже присоединились более 150 сетей АЗС — от крупных операторов до локальных станций.

Полученные средства кэшбэка украинцы могут использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, приобретения продуктов питания украинского производства, медицинских изделий или лекарств украинского производства, покупки книг или другой печатной продукции, а также на благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ.

Присоединиться к программе Национальный кэшбэк может каждый желающий.

Для этого нужно:

открыть карту для выплат в банке-партнере;

определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях;

в приложении Дія в разделе Сервисы выбрать карту для выплат Национального кэшбэка любого банка-партнера.

Кэшбэк начисляется только за безналичную оплату товаров, участвующих в программе.

