В Мінекономіки повідомили, коли українці отримають нацкешбек за січень
- Виплата кешбеку за січень розпочалася 27 березня, кошти отримають понад 4,1 млн користувачів Дії.
- З 1 березня Національний кешбек працює за двома рівнями: 15% на товари з високою часткою імпорту та 5% на товари з сильними позиціями українських виробників.
27 березня розпочалася виплата кешбеку за січень. Кошти надійдуть громадянам, які накопичили понад 2 грн кешбеку та обрали картки Національного кешбеку для виплат у застосунку Дія.
Загалом кешбек за січень отримають понад 4,1 млн користувачів програми, повідомляє Мінекономіки.
Кешбек за січень – виплати почалися з 27 березня
Від початку дії програми громадяни придбали товарів у межах Національного кешбеку на суму понад 67,38 млрд грн.
Програма працює стабільно та охоплює мільйони українців. Вона стимулює споживачів обирати товари українського виробництва.
Невдовзі розпочнуться виплати кешбеку за лютий.
З 1 березня Національний кешбек працює за оновленою диференційованою моделлю. Вона передбачає два рівні кешбеку:
- 15% нараховується на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту;
- 5% діє у сегментах, де українські виробники мають сильні позиції.
Такий підхід дозволяє точніше спрямовувати державну підтримку та стимулювати попит у категоріях із потенціалом заміщення імпорту.
Дізнатися відсоток кешбеку для конкретного товару можна на порталі Зроблено в Україні або за допомогою сканера штрихкодів у застосунку Дія.
Кешбек на пальне стартував з 20 березня
З 20 березня в межах програми запровадили кешбек на пальне. Українці можуть отримувати компенсацію вартості пального, яке вони купують на АЗС, що беруть участь у програмі:
- 15% на дизель;
- 10% на бензин;
- 5% на автогаз.
До програми вже приєдналися понад 150 мереж АЗС – від великих операторів до локальних станцій.
Отримані кошти кешбеку українці можуть використати на оплату комунальних і поштових послуг, придбання продуктів харчування українського виробництва, медичних виробів або ліків українського виробництва, купівлю книжок чи іншої друкованої продукції, а також на благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ.
Долучитися до програми Національний кешбек може кожен охочий.
Для цього потрібно:
- відкрити картку для виплат у банку-партнері;
- визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції;
- у застосунку Дія в розділі Сервіси обрати картку для виплат Національного кешбеку будь-якого банку-партнера.
Кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів, які беруть участь у програмі.