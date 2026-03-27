27 березня розпочалася виплата кешбеку за січень. Кошти надійдуть громадянам, які накопичили понад 2 грн кешбеку та обрали картки Національного кешбеку для виплат у застосунку Дія.

Загалом кешбек за січень отримають понад 4,1 млн користувачів програми, повідомляє Мінекономіки.

Від початку дії програми громадяни придбали товарів у межах Національного кешбеку на суму понад 67,38 млрд грн.

Програма працює стабільно та охоплює мільйони українців. Вона стимулює споживачів обирати товари українського виробництва.

Невдовзі розпочнуться виплати кешбеку за лютий.

З 1 березня Національний кешбек працює за оновленою диференційованою моделлю. Вона передбачає два рівні кешбеку:

15% нараховується на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту;

5% діє у сегментах, де українські виробники мають сильні позиції.

Такий підхід дозволяє точніше спрямовувати державну підтримку та стимулювати попит у категоріях із потенціалом заміщення імпорту.

Дізнатися відсоток кешбеку для конкретного товару можна на порталі Зроблено в Україні або за допомогою сканера штрихкодів у застосунку Дія.

Кешбек на пальне стартував з 20 березня

З 20 березня в межах програми запровадили кешбек на пальне. Українці можуть отримувати компенсацію вартості пального, яке вони купують на АЗС, що беруть участь у програмі:

15% на дизель;

10% на бензин;

5% на автогаз.

До програми вже приєдналися понад 150 мереж АЗС – від великих операторів до локальних станцій.

Отримані кошти кешбеку українці можуть використати на оплату комунальних і поштових послуг, придбання продуктів харчування українського виробництва, медичних виробів або ліків українського виробництва, купівлю книжок чи іншої друкованої продукції, а також на благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ.

Долучитися до програми Національний кешбек може кожен охочий.

Для цього потрібно:

відкрити картку для виплат у банку-партнері;

визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції;

у застосунку Дія в розділі Сервіси обрати картку для виплат Національного кешбеку будь-якого банку-партнера.

Кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів, які беруть участь у програмі.

Пов'язані теми:

