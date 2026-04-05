Кешбек на топливо: Свириденко назвала, сколько украинцев воспользовались программой
- Государственная программа кэшбека на топливо уже привлекла 1,3 млн. граждан, получающих до 15% возмещения за дизель, бензин и автогаз.
- Юлия Свириденко сообщила, что инициатива будет действовать до 1 мая 2026 года, позволяя тратить накопленные средства на коммунальные услуги, лекарства или поддержку армии.
Уже около 1,3 млн. граждан Украины воспользовались государственной программой Кэшбек на топливо.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Программа Кэшбек на топливо
Эта программа позволяет украинцам получить компенсацию за топливо. В частности, ее размер составляет 15% для дизельного топлива, 10% – для бензина, а 5% – для автогаза.
Ориентировочная экономия составляет от 2 грн на каждом литре газа и от 11 грн — на дизельном топливе.
Суммарно в месяц можно получить до 1 тыс. грн кэшбека, отметила Свириденко.
Как уточнила премьер-министр, начисленные средства можно направить на оплату коммуналки, покупку медикаментов, отечественных продуктов или книг, а также перевести на нужды Сил обороны Украины.
По словам Свириденко, программа будет действовать до 1 мая 2026 года.
Общее количество пользователей Национального кэшбека составило 4,4 млн человек. Только после запуска кэшбека на топливо открыто более 200 тыс. новых счетов для получения выплат.