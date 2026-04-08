Ціни на пальне в Україні можуть знизитися через падіння котирувань нафти на світових ринках.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Зниження цін на пальне: що відомо

За словами Свириденко, під час зустрічі з керівництвом НАК Нафтогаз України обговорили ситуацію на глобальних ринках нафти та нафтопродуктів.

Наразі фіксується зниження цін на основних біржах, що напряму впливає на формування вартості пального в Україні.

— Фіксуємо зниження котирувань на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні, — зазначила прем’єрка.

Першою на зміну цінової кон’юнктури відреагувала державна мережа АЗС Укрнафта, де вже розпочали зниження вартості пального.

В уряді очікують, що за збереження тенденції до здешевлення нафти ціни на заправках можуть знизитися ще відчутніше.

Також наголошується, що інші учасники ринку повинні коригувати вартість відповідно до змін на світових ринках.

Водночас ситуація із забезпеченням пального залишається стабільною.

У березні Україна отримала рекордні за останні п’ять років обсяги постачання, і така ж тенденція очікується у квітні.

Світові ціни на нафту різко знизилися після заяви президента США Дональда Трампа про досягнення двотижневого перемир’я з Іраном.

Після цих новин вартість нафти опустилася нижче $100 за барель, що стало найбільшим одноденним падінням із часів війни в Перській затоці 1991 року.

