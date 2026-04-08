Детские выплаты в Украине — это государственная система денежной поддержки семей с детьми, направленная на частичную компенсацию расходов на воспитание, уход и содержание ребенка.

Она включает как разовые выплаты при рождении ребенка, так и регулярную помощь многодетным семьям, одиноким родителям и семьям, ухаживающим за детьми с тяжелыми заболеваниями.

Эти выплаты являются частью более широкой системы социальной защиты, которую администрирует Пенсионный фонд Украины. Именно через него осуществляется финансирование и перечисление значительной части социальных пособий гражданам.

Сейчас смотрят

Когда будут детские выплаты в апреле

По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 7 апреля профинансированы ключевые направления социальной поддержки, в частности часть финансирование детских выплат за апрель.

Выплаты от ПФУ по состоянию на 7 апреля:

На пенсионные выплаты направлено 21,7 млрд грн, из которых большая часть перечислена через уполномоченные банки, еще 3,2 млрд грн — через АО Укрпочта.

На жилищные субсидии и льготы государство выделило 4,9 млрд грн, что позволяет частично компенсировать расходы домохозяйств на оплату коммунальных услуг.

На страховые выплаты направлено 1,8 млрд грн, в том числе 0,5 млрд грн — на оплату больничных.

Отдельно на социальные пособия и другие выплаты профинансировано 9,6 млрд грн.

Также в течение апреля органы Пенсионного фонда предоставили 360,1 тыс. услуг гражданам, обратившимся за назначением или перерасчетом социальных выплат.

Как сообщили в ПФУ, в Украине пенсии и социальные выплаты осуществляются ежемесячно в период с 4 по 25 число. Конкретная дата поступления средств определяется индивидуально и указывается в графике, который устанавливается при назначении выплаты.

Как правило, зачисление на банковские карты происходит оперативнее — до 25 числа, тогда как для получателей через Укрпочту предусмотрены фиксированные даты доставки.

Детские выплаты в апреле: виды пособий

В апреле 2026 года в Украине продолжают действовать обновленные социальные выплаты на детей, размер которых был пересмотрен после повышения прожиточного минимума до 3 209 грн. Соответствующие нормы закреплены в государственном бюджете.

Незастрахованные беременные женщины могут получить предродовое пособие в размере 7 тыс. грн на одного ребенка. Выплата предоставляется за 70 дней до родов и 56 дней после них, а в случае осложненных родов или рождения двойни или тройни — до 70 дней после родов. Для женщин, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, пособие предусмотрено в течение 180 дней отпуска.

После рождения ребенка семьи могут получить единовременное пособие в размере 50 тыс. грн. Также предусмотрена ежемесячная выплата на уход за ребенком до одного года — 7 тыс. грн. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, размер составляет 10 500 грн с применением коэффициента 1,5.

Сохраняется и программа Пакет малыша. Родители могут выбрать либо набор вещей, либо денежную компенсацию в размере трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет — 8 451 грн в 2026 году.

Также действует программа Ясли, поэтому в случае выхода одного из родителей на работу после достижения ребенком одного года предусмотрена выплата 8 тыс. грн ежемесячно, а для детей с инвалидностью — 12 тыс. грн.

Помощь одиноким матерям и родителям остается индивидуальной и зависит от среднемесячного дохода семьи и прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.