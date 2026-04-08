Дитячі виплати в Україні — це державна система грошової підтримки сімей із дітьми, яка спрямована на часткову компенсацію витрат на виховання, догляд і забезпечення дитини.

Вона охоплює як разові виплати при народженні дитини, так і регулярну допомогу для багатодітних родин, одиноких батьків та сімей, які доглядають за дітьми з тяжкими захворюваннями.

Ці виплати є частиною ширшої системи соціального захисту, яку адмініструє Пенсійний фонд України. Саме через нього здійснюється фінансування та перерахування значної частини соціальних допомог громадянам.

Зараз дивляться

Коли будуть дитячі виплати у квітні 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Коли будуть дитячі виплати у квітні

За даними Пенсійного фонду України, станом на 7 квітня профінансовано ключові напрямки соціальної підтримки, зокрема частину фінансування дитячих виплат за квітень.

Виплати від ПФУ станом на 7 квітня:

На пенсійні виплати спрямовано 21,7 млрд грн, з яких більша частина перерахована через уповноважені банки, ще 3,2 млрд грн — через АТ Укрпошта.

На житлові субсидії та пільги держава виділила 4,9 млрд грн, що дозволяє частково компенсувати витрати домогосподарств на оплату комунальних послуг.

На страхові виплати спрямовано 1,8 млрд грн, у тому числі 0,5 млрд грн — на оплату лікарняних.

Окремо на соціальні допомоги та інші виплати профінансовано 9,6 млрд грн.

Також упродовж квітня органи Пенсійного фонду надали 360,1 тис. послуг громадянам, які зверталися за призначенням або перерахунком соціальних виплат.

Як повідомили у ПФУ, в Україні пенсії та соціальні виплати здійснюються щомісяця у період з 4 по 25 число. Конкретна дата надходження коштів визначається індивідуально та зазначається у графіку, який встановлюється під час призначення виплати.

Як правило, зарахування на банківські картки відбувається оперативніше — до 25 числа, тоді як для отримувачів через Укрпошту передбачені фіксовані дати доставки.

Дитячі виплати у квітні: різновиди допомоги

У квітні 2026 року в Україні продовжують діяти оновлені соціальні виплати на дітей, розмір яких був переглянутий після підвищення прожиткового мінімуму до 3 209 грн. Відповідні норми закріплені у державному бюджеті.

Вагітні незастраховані жінки можуть отримати допологову допомогу у розмірі 7 тис. грн на одну дитину. Виплата надається за 70 днів до пологів і 56 днів після них, а у випадку ускладнених пологів або народження двійні чи трійні — до 70 днів після пологів. Для жінок, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, допомога передбачена протягом 180 днів відпустки.

Після народження дитини сім’ї можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 50 тис. грн. Також передбачена щомісячна виплата на догляд за дитиною до одного року — 7 тис. грн. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, розмір становить 10 500 грн із застосуванням коефіцієнта 1,5.

Зберігається й програма Пакунок малюка. Батьки можуть обрати або набір речей, або грошову компенсацію у розмірі трьох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років — 8 451 грн у 2026 році.

Також діє програма єЯсла, тож у разі виходу одного з батьків на роботу після досягнення дитиною одного року передбачена виплата 8 тис. грн щомісяця, а для дітей з інвалідністю — 12 тис. грн.

Допомога одиноким матерям і батькам залишається індивідуальною та залежить від середньомісячного доходу сім’ї та прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.