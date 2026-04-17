Национальный банк Украины обнародовал результаты свежего опроса бизнеса за первый квартал 2026 года — и они дают довольно четкое представление о том, чего ожидать от гривны.

Что говорит о девальвации гривны НБУ и стоит ли ожидать падения национальной валюты, читайте в нашем материале.

Будет ли девальвация гривны

Согласно результатам опроса НБУ, резкой девальвации гривны не прогнозируют, но постепенное ослабление курса компании закладывают в свои ожидания.

Сейчас смотрят

По оценкам украинских компаний, курс на горизонте 12 месяцев может вырасти примерно до 45 грн за доллар (с нынешних около 43,5 грн) и до 54 грн за евро. То есть речь идет не об обвале, а об умеренной девальвации — фактически плавном ослаблении. Поэтому резкого обесценивания гривны бизнес не ожидает.

Однако эти ожидания немного ухудшились по сравнению с предыдущим кварталом, но не кардинально. Бизнес скорее корректирует прогнозы с учетом текущих рисков, чем закладывает сценарий кризиса.

Показательно, что доля тех, кто ожидает курс в диапазоне 45–46,5 грн за доллар, заметно выросла. Это означает, что именно такой уровень постепенно становится “базовым сценарием” для рынка.

Фото из отчета НБУ

Что говорит НБУ и как это трактовать

На данный момент девальвацию гривны Нацбанк не прогнозирует, ведь регулятор посредством этого опроса фактически фиксирует настроения бизнеса. НБУ не дает прямого прогноза относительно укрепления или обесценения гривны.

По результатам опроса, инфляционные прогнозы компаний практически не изменились: бизнес по-прежнему ожидает годовую инфляцию на уровне около 11,1%. Это важный сигнал, ведь несмотря на войну и валютные риски, макрофинансовая стабильность, по мнению бизнеса, сохраняется.

Главный фактор давления очевиден. Более 80% опрошенных считают, что именно война формирует инфляцию и влияет на курс. Далее следуют курс гривны как таковой и производственные затраты (энергия, логистика, зарплаты).

Бизнес ожидает роста экономики и это сдерживает курс

Интересно, что параллельно с девальвационными ожиданиями бизнес стал более оптимистичным в отношении экономики.

Индекс деловых ожиданий вырос до 105,8%, и это означает, что компании в целом прогнозируют расширение деятельности. В частности:

ожидается рост производства;

компании планируют больше инвестировать в оборудование и строительство;

улучшились оценки собственного финансового состояния.

Этот фактор важен, ведь когда экономика имеет потенциал к росту, это частично компенсирует давление на валюту. Поэтому и сценарий девальвации выглядит умеренным, а не резким.

Ключевые риски для гривны

Несмотря на относительную стабильность ожиданий, бизнес прямо называет факторы, которые могут расшатать ситуацию:

продолжительность и интенсивность войны;

дефицит квалифицированных кадров;

высокие цены на энергоносители;

валютные колебания, которые уже начинают больше беспокоить компании.

Отдельно стоит отметить, что растет доля тех, кто считает колебания курса серьезным препятствием для кредитования. Это означает, что валютный фактор постепенно возвращается в центр внимания бизнес-рисков.

Что происходит с курсом уже сейчас

Гривна ведет себя относительно стабильно. Как отметил экономист Сергей Фурса в своем посте в Facebook, недавние колебания курса на межбанке выглядят скорее как обычная рыночная динамика, а не сигнал о кризисе.

— Немного скорректировалась на этой неделе и гривна. В результате, утром в пятницу курс на межбанковском рынке составляет где-то 43,8, что немного ниже, чем было неделю назад. Но далеко от уровней, когда украинская пресса может кричать об историческом падении гривны, — рассказал эксперт.

Источник : НБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.