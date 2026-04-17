У Національному банку України оприлюднили результати свіжого опитування бізнесу за перший квартал 2026 року — і вони дають доволі чітке розуміння того, чого чекати від гривні.

Чи буде девальвація гривні

Відповідно до результатів опитування НБУ, різкої девальвації гривні не прогнозують, але поступове послаблення курсу компанії закладають у свої очікування.

За оцінками українських компаній, курс на горизонті 12 місяців може зрости приблизно до 45 грн за долар (з нинішніх близько 43,5 грн) та до 54 грн за євро. Тобто мова не про обвал, а про помірну девальвацію — фактично плавне ослаблення. Тож різкого знецінення гривні бізнес не очікує.

Однак ці очікування трохи погіршилися порівняно з попереднім кварталом, але не кардинально. Бізнес швидше коригує прогнози під поточні ризики, ніж закладає сценарій кризи.

Показово, що частка тих, хто очікує курс у діапазоні 45–46,5 грн за долар, помітно зросла. Це означає, що саме такий рівень поступово стає “базовим сценарієм” для ринку.

Що каже НБУ і як це трактувати

Наразі девальвацію гривні Нацбанк не прогнозує, адже регулятор через це опитування фактично фіксує настрої бізнесу. НБУ не дає прямого прогнозу щодо зміцнення чи знецінення гривні.

За результатами опитування, інфляційні прогнози компаній взагалі не змінилися, адже бізнес і надалі очікує близько 11,1% річної інфляції. Це важливий сигнал, адже, попри війну та валютні ризики, макрофінансова стабільність у розумінні бізнесу зберігається.

Головний фактор тиску очевидний. Понад 80% опитаних вважають, що саме війна формує інфляцію і впливає на курс. Далі йдуть курс гривні як такий і витрати виробництва (енергія, логістика, зарплати).

Бізнес очікує зростання економіки і це стримує курс

Цікаво, що паралельно з девальваційними очікуваннями бізнес став більш оптимістичним щодо економіки.

Індекс ділових очікувань зріс до 105,8%, і це означає, що компанії в цілому прогнозують розширення діяльності. Зокрема:

очікується зростання виробництва;

компанії планують більше інвестувати в обладнання та будівництво;

покращилися оцінки власного фінансового стану.

Цей фактор важливий, адже коли економіка має потенціал до зростання, це частково компенсує тиск на валюту. Тому й сценарій девальвації здається помірним, а не різким.

Ключові ризики для гривні

Попри відносну стабільність очікувань, бізнес прямо називає фактори, які можуть розхитати ситуацію:

тривалість і інтенсивність війни;

дефіцит кваліфікованих кадрів;

високі ціни на енергоносії;

валютні коливання, які вже починають більше турбувати компанії.

Окремо варто звернути увагу, що зростає частка тих, хто вважає курсові коливання серйозною перешкодою для кредитування. Це означає, що валютний фактор поступово повертається у фокус бізнес-ризиків.

Що відбувається з курсом вже зараз

Гривня поводиться відносно стабільно. Як зазначив економіст Сергій Фурса у своєму дописі в Facebook, нещодавні коливання курсу на міжбанку сприймаються скоріше як звичайна ринкова динаміка, а не сигнал про кризу.

— Трошки скорегувалась цього тижня і гривня. Зрештою, ранок п’ятниці курс на міжбанківському ринку складає десь 43,8, що трохи нижче, ніж було тиждень тому. Але далекувато від рівнів, коли українська преса може кричати про історичне падіння гривні, — розповів експерт.

Джерело : НБУ

