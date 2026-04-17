В Украине на уровне парламента заговорили о возможном введении нового налога на электромобили.

Какой налог на электромобили могут ввести

О введении налога на электромобили и актуальной ситуации рассказал народный депутат от фракции Слуга народа Юрий Камельчук в эфире программы Новости. LIVE.

По его словам, количество электрокаров в Украине стремительно выросло, с примерно 20 тысяч до около 300 тысяч автомобилей. В то же время владельцы таких транспортных средств фактически не платят налоги, которые платят водители автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями.

Именно это и стало основанием для обсуждения возможного введения отдельного сбора, налога на электромобили в Украине в будущем.

В качестве одного из возможных вариантов рассматривается введение специальной виньетки — по аналогии с европейской практикой. Речь идет об оплате за пользование дорогами, которая может взиматься ежемесячно или раз в год.

Предполагается, что средства от такого сбора могут направляться в Дорожный фонд. Это объясняют тем, что в настоящее время часть транспорта, которая активно пользуется дорогами, фактически не участвует в их финансировании.

Нужно ли платить налог за электромобиль в 2026 году

В настоящее время фактически сложилась ситуация, когда владельцы электромобилей не платят прямой компенсации за пользование дорожной инфраструктурой. В отличие от них, водители автомобилей с двигателями внутреннего сгорания вносят вклад в финансирование дорог через акциз на топливо, который заложен в его стоимость.

Такая модель действует в Украине с 2011 года, когда был отменен фиксированный транспортный (дорожный) сбор. Вместо этого финансовая нагрузка была перенесена на фактическое использование транспорта через акцизный налог на топливо.

В результате сформировалась система, при которой больше платят те, кто больше ездит. В то же время электромобили, которые не потребляют топливо, фактически не участвуют в наполнении Дорожного фонда по этому механизму.

При этом в Украине действует отдельный транспортный налог в размере 25 тысяч гривен в год, однако он касается только дорогих легковых автомобилей возрастом до 5 лет и не связан непосредственно с пользованием дорогами.

Почему вопрос о налоге на электромобили вернулся

Идея возвращения отдельного дорожного сбора снова начала обсуждаться еще в 2021 году. Тогда эксперты обращали внимание на проблему, ведь владельцы электромобилей не платят акциз на топливо, а значит — не вносят вклад в развитие дорожной инфраструктуры.

Эксперт по транспортному планированию, титр-эксперт Дмитрий Беспалов в комментарии для Укринформа рассказал, что рост количества электрокаров в перспективе 15–20 лет станет вызовом для наполнения Дорожного фонда.

Как отмечал эксперт, это может быть налог на мощность или пробег электромобилей, акциз на быструю зарядку или просто платные дороги.

Что такое виньетка и как она работает

Виньетка — это форма оплаты за пользование автомагистралями, которая широко применяется в странах Европы. Обычно это специальная наклейка или электронное разрешение, подтверждающее уплату транспортного сбора.

Ее нужно приобрести после въезда в страну, если водитель планирует пользоваться платными дорогами. Виньетка действует в течение определенного периода — например, месяца или года — и дает право на передвижение по автодорогам.

На данный момент введение налога для электромобилей в Украине находится лишь на стадии обсуждения. В то же время рост количества такого транспорта уже заставляет власти искать новые подходы к финансированию дорожной инфраструктуры. Окончательные решения относительно формата и сроков возможного сбора пока не приняты.

