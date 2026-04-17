В Україні на рівні парламенту заговорили про можливе запровадження нового податку на електромобілі.

Який податок на електромобілі можуть запровадити

Про запровадження податку на електромобіл та актуальну ситуацію розповів народний депутат від фракції Слуга народу Юрій Камельчук в ефірі програми Новини. LIVE.

За його словами, кількість електрокарів в Україні стрімко зросла, з приблизно 20 тисяч до близько 300 тисяч автомобілів. Водночас власники таких транспортних засобів фактично не сплачують податків, які сплачують водії авто з бензиновими чи дизельними двигунами.

Саме це і стало підставою для обговорення можливого запровадження окремого збору, податку на електромобілі в Україні у майбутньому.

Як один із можливих варіантів розглядається введення спеціальної віньєтки — за аналогією з європейською практикою. Йдеться про оплату за користування дорогами, яка може стягуватися щомісяця або раз на рік.

Передбачається, що кошти від такого збору можуть спрямовуватися до Дорожнього фонду. Це пояснюють тим, що нині частина транспорту, яка активно користується дорогами, фактично не бере участі у їх фінансуванні.

Чи потрібно сплачувати податок за електромобіль у 2026 році

Наразі фактично склалася ситуація, коли власники електромобілів не сплачують прямої компенсації за користування дорожньою інфраструктурою. На відміну від них, водії автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння роблять внесок у фінансування доріг через акциз на пальне, який закладений у його вартість.

Така модель діє в Україні з 2011 року, коли було скасовано фіксований транспортний (дорожній) збір. Натомість фінансове навантаження перенесли на фактичне використання транспорту, через акцизний податок на пальне.

У результаті сформувалася система, за якої більше платять ті, хто більше їздить. Водночас електромобілі, які не споживають пальне, фактично не беруть участі у наповненні Дорожнього фонду за цим механізмом.

При цьому в Україні діє окремий транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень на рік, однак він стосується лише дорогих легкових автомобілів віком до 5 років і не пов’язаний безпосередньо з користуванням дорогами.

Чому питання про податок на електромобілі повернулося

Ідея повернення окремого дорожнього збору знову почала обговорюватися ще у 2021 році. Тоді експерти звертали увагу на проблему, адже власники електромобілів не сплачують акциз на паливо, а отже — не роблять внеску у розвиток дорожньої інфраструктури.

Експерт із транспортного планування, титр-експерт Дмитро Беспалов у коментарі для Укрінформ розповів, що зростання кількості електрокарів у перспективі 15–20 років стане викликом для наповнення Дорожнього фонду.

Як зазначав експерт, це може бути податок на потужність чи пробіг електромобілів, акциз на швидкі зарядки чи просто платні дороги.

Що таке віньєтка і як вона працює

Віньєтка — це форма оплати за користування автомагістралями, яка широко застосовується в країнах Європи. Зазвичай це спеціальна наклейка або електронний дозвіл, який підтверджує сплату транспортного збору.

Її потрібно придбати після в’їзду до країни, якщо водій планує користуватися платними дорогами. Віньєтка діє протягом визначеного періоду — наприклад, місяця або року — і дає право на пересування автошляхами.

Наразі запровадження податку для електромобілів в Україні перебуває лише на стадії обговорення. Водночас зростання кількості такого транспорту вже змушує владу шукати нові підходи до фінансування дорожньої інфраструктури. Остаточні рішення щодо формату і термінів можливого збору поки що не ухвалені.

