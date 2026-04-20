На рынке топлива сохраняется нестабильность, а мировые рынки пытаются адаптироваться к нестабильной ситуации в районе Ормузского пролива. Именно этот фактор существенно влияет на мировые цены на нефть и, соответственно, сказывается на стоимости топлива на украинских заправках.

Сколько стоит топливо в Украине сегодня, читайте в нашем материале.

Что с ценами на топливо сегодня: ситуация на АЗС 20 апреля

Как сообщает Reuters, сегодня, 20 апреля, цены на нефть пошли вверх. Причина — обострение ситуации на Ближнем Востоке и риски для судоходства в районе Персидского залива.

Сейчас смотрят

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на $4,37, или на 4,8%, и достигли $94,75 за баррель. В то же время американская нефть West Texas Intermediate выросла на $4,76, или на 5,7%, и составила $88,61 за баррель.

Рынок реагирует на новости о возможном обострении конфликта, ведь режим прекращения огня оказался под вопросом после инцидентов с судами и заявлений сторон о возможных ответных ударах. Отдельно звучат заявления об ограничении прохода через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти.

Несмотря на это, по данным аналитиков, судоходство полностью не остановилось, а через пролив продолжают проходить десятки судов с нефтепродуктами, газом и другими грузами. Но сами риски уже подталкивают рынок вверх.

Украинский рынок топлива: цены пока без резких изменений

Украинский рынок топлива пока выглядит стабильным. 20 апреля крупные сети АЗС существенно не изменили цены на топливо. Произошло незначительное снижение цен на 1–2 грн за литр.

Таким образом, средняя цена на бензин А-95 держится на уровне около 73,6 грн за литр. Цена дизельного топлива сегодня — в среднем около 90 грн. Резких колебаний за сутки не зафиксировано.

В то же время разница между сетями остается ощутимой, ведь премиальные заправки держат более высокие цены, тогда как бюджетные сети предлагают более дешевые варианты.

Цена на бензин на АЗС 20 апреля

Самый дорогой А-95 в крупных сетях OKKO, WOG и SOCAR стоит около 75,90 грн за литр.

Зато самые доступные предложения — у Укрнафты и БРСМ-Нафты, примерно 69,9 грн за литр.

Премиальный А-95+ в некоторых сетях приближается к 80 грн, тогда как более дешевые варианты начинаются примерно с 72–73 грн.

Высокооктановый А-100 держится в диапазоне ориентировочно от 82 до 85,9 грн в зависимости от сети.

А-92 встречается все реже, а у части операторов его либо нет, либо цена колеблется в пределах примерно 66–72 грн.

Как меняются цены на топливо в Украине и какова стоимость дизельного топлива

Дизельное топливо остается дорогим сегментом рынка. В крупных сетях цена обычного дизеля достигает примерно 91,9 грн за литр. У Укрнафты — около 88,5 грн.

Премиальный дизель в премиальных сетях приближается к 95 грн за литр. В более дешевых предложениях — около 91 грн.

В отличие от бензина и дизельного топлива, цены на автогаз остаются стабильными. В большинстве сетей он стоит около 49,9 грн за литр. Минимальные цены — примерно 47,5 грн.

Разница между операторами невелика, и именно газ пока остается самым доступным видом топлива.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.