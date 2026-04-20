Турбулентність на ринку пального зберігається, а світові ринки намагаються адаптуватися до нестабільної ситуації в районі Ормузької протоки. Саме цей фактор суттєво впливає на глобальні ціни на нафту і, відповідно, відображається на вартості пального на українських заправках.

Що з цінами на пальне сьогодні: ситуація на АЗС 20 квітня

Як повідомляє Reuters, сьогодні, 20 квітня, ціни на нафту пішли вгору. Причина — загострення ситуації на Близькому Сході та ризики для судноплавства в районі Перської затоки.

Ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на $4,37, або на 4,8%, і досягли $94,75 за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate зросла на $4,76, або на 5,7%, і становила $88,61 за барель.

На ринку реагують на новини про можливе загострення конфлікту, адже режим припинення вогню опинився під питанням після інцидентів із суднами та заяв сторін про можливі удари у відповідь. Окремо звучать заяви про обмеження проходу через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів для світових поставок нафти.

Попри це, за даними аналітиків, судноплавство повністю не зупинилося, а через протоку й далі проходять десятки суден із нафтопродуктами, газом та іншими вантажами. Але самі ризики вже підштовхують ринок угору.

Український ринок пального: ціни поки без різких змін

Український ринок пального поки виглядає стабільним. Ціни на пальне 20 квітня великі мережі АЗС суттєво не змінили. Відбулося незначне зниження цін на 1-2 грн за літр.

Отже, середня ціна на бензин А-95 тримається на рівні близько 73,6 грн за літр. Ціна дизеля сьогодні — у середньому близько 90 грн. Різких коливань за добу не зафіксовано.

Водночас різниця між мережами залишається відчутною, адже преміальні заправки тримають вищі ціни, тоді як бюджетні мережі пропонують дешевші варіанти.

Ціна на бензин на АЗС 20 квітня

Найдорожчий А-95 у великих мережах OKKO, WOG та SOCAR коштує близько 75,90 грн за літр.

Натомість найдоступніші пропозиції — у Укрнафти та БРСМ-Нафта, приблизно 69,9 грн за літр.

Преміальний А-95+ у деяких мережах наближається до 80 грн, тоді як дешевші варіанти стартують приблизно з 72–73 грн.

Високооктановий А-100 тримається у діапазоні орієнтовно від 82 до 85,9 грн залежно від мережі.

А-92 зустрічається дедалі рідше, а у частини операторів його або немає, або ціна коливається в межах приблизно 66–72 грн.

Як змінюються ціни на пальне в Україні та яка вартість дизельного пального

Дизельне пальне залишається дорогим сегментом ринку. У великих мережах ціна звичайного дизеля сягає приблизно 91,9 грн за літр. У Укрнафти — близько 88,5 грн.

Преміальний дизель у преміальних мережах наближається до 95 грн за літр. У дешевших пропозиціях — близько 91 грн.

На відміну від бензину і дизеля, ціни на автогаз залишаються стабільними. У більшості мереж він коштує близько 49,9 грн за літр. Мінімальні пропозиції — приблизно 47,5 грн.

Різниця між операторами невелика, і саме газ поки залишається найдоступнішим видом пального.

Пов'язані теми:

