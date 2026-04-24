Принятое Кабинетом Министров постановление №405 изменяет правила предоставления компенсации за коммунальные услуги и топливо для мест, где временно размещают эвакуированных людей, отмечают в Пенсионном фонде Украины.

Речь идет о сборных и промежуточных пунктах эвакуации, транзитных центрах и приемных пунктах. Новый порядок должен урегулировать, как именно владельцам или арендаторам таких помещений будут возмещаться расходы во время размещения людей.

Как получить компенсацию за коммунальные услуги и какие документы нужно собрать, читайте в нашем материале.

Кто получит компенсацию за коммунальные услуги

Компенсацию могут получить владельцы или арендаторы объектов, которые используются для проживания эвакуированных по решению органов власти. Это могут быть как государственные, так и частные помещения, если их официально привлекли для таких нужд.

Фактически речь идет о тех, кто обеспечивает людей жильем в пунктах эвакуации — именно им государство компенсирует расходы, связанные с содержанием этих объектов.

Возмещение за коммунальные услуги: какие расходы покрывают

Постановление предусматривает компенсацию за основные коммунальные услуги. В частности, это расходы на газ и электроэнергию, отопление, горячую воду, централизованное водоснабжение и водоотведение, а также вывоз отходов и абонентское обслуживание.

Если же в помещении нет централизованного газа или тепла, компенсируются расходы на сжиженный газ или печное топливо — твердое или жидкое.

Как получить возмещение расходов за коммунальные услуги

Чтобы получить компенсацию, собственник или арендатор должен подготовить пакет документов и подать его онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Перечень документов для возмещения расходов на коммунальные услуги:

заявление на компенсацию, что подается через электронный кабинет на портале ПФУ;

акт о размещении эвакуированных с указанием площади помещения, количества койко-мест и уровня их заполненности;

подтверждающие счета за коммунальные услуги и топливо за отчетный период;

расчет суммы расходов (указывается в заявлении).

Необходимо заполнить заявление и сформировать акт о предоставлении услуг по размещению эвакуированных. В этих документах указывают площадь, используемую для проживания, количество койко-мест и их фактическую занятость. Также прилагают счета за коммунальные услуги или топливо за соответствующий месяц.

Все документы подаются в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи. Сделать это нужно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Как рассчитывается сумма компенсации за оплату коммунальных услуг

Сумму компенсации заявитель определяет самостоятельно. За основу берутся фактические расходы, указанные в счетах, а также учитывается, какая часть помещения используется и насколько оно заполнено.

Расчет производится по формуле с соответствующими коэффициентами площади и загрузки. Если же все помещение занято эвакуированными и все места заполнены, компенсацию могут начислить на всю сумму расходов.

После подачи документов Пенсионный фонд проверяет их и правильность расчетов. По результатам принимается решение о назначении компенсации или отказе.

Если решение положительное, средства перечисляются ежемесячно — до 25 числа (в декабре — до 23-го) на банковский счет, указанный в заявлении.

Контроль за достоверностью данных осуществляет Нацсоцслужба. Она может проверять, действительно ли в помещениях проживают эвакуированные и соответствуют ли представленные документы реальной ситуации.

Полученные средства можно использовать только на оплату коммунальных услуг и топлива. Если возникла переплата, ее нужно вернуть.

В случае нарушений выплату могут приостановить. Если же заявитель не согласен с решением Пенсионного фонда, он имеет право обжаловать его в течение трех дней после получения уведомления.

